Studio Battaglia 2, ci sarà?/ Anticipazioni: nessuna conferma, la serie inglese ha due stagioni

Studi Battaglia 2: nessuna conferma o smentita

Questa sera, martedì 5 aprile, alle 21.25 su Rai 1 va in onda l’ultimo appuntamento con la fiction “Studio Battaglia“, con Lunetta Savino, Barbora Bovulova, Miriam Dalmazio e Giorgio Marchesi. La serie, composta da 8 episodi in 4 prime serate, ha riscosso ottimi risultati in termine di ascolto. La prima puntata, in onda martedì 15 marzo, è stata seguita da 4.183.000 spettatori pari al 18,91% di share, la seconda del 22 marzo ha appassionato 4.039.000 spettatori con share del 18,7% e la terza puntata, trasmessa il 28 marzo, è stata vista da 4.260.000 spettatori per il 19% di share. Ottimi risultati che lasciano ben sperare in un seguito della fiction ambientata a Milano. “Studio Battaglia 2” si farà? Al momento non ci sono conferme né smentite e bisognerà attendere la messa in onda dell’ultimo episodio per scoprire se ci sarà un finale aperto oppure no.

Studio Battaglia/ Diretta ultima puntata e anticipazioni: Daria e Adelchi insieme

Studio Battaglia seguirà il destino di The Split?

Ricordiamo che la fiction “Studio Battaglia” è ispirata alla serie tv britannica “The Split“, scritta e creata da Abi Morgan. La serie è stata trasmessa per la prima volta nel Regno Unito su BBC One il 24 aprile 2018 ed è stata rinnovata per una seconda stagione, andata in onda nel 2020. La prima stagione segue le vicende dei Defoe, che lavorano tutti nello studio legale di famiglia specializzato in divorzi. Invece la sorella maggiore Hannah (Nicola Walker) lavora per lo studio legale rivale Noble & Hale e la sorella più giovane Rose che è una babysitter. La serie è interpretata da Stephen Mangan, Fiona Button, Annabel Scholey e Barry Atsma. La seconda stagione di “The Split” ha visto il ritorno della famiglia Defoe presso lo studio legale Noble Hale Defoe appena fuso. Anche la fiction “Studio Battaglia” verrà rinnovata per una seconda stagione?

