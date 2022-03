Studio Battaglia/ Anticipazioni puntata 22 marzo: il matrimonio di Viola salta

Studio Battaglia, seconda puntata 22 marzo

Questa sera, martedì 22 marzo, alle 21.25 su Rai 1 va in onda il secondo appuntamento con “Studio Battaglia”, la fiction con Barbora Bobulova, Lunetta Savino e Miriam Dalmazio. La serie, diretta da Simone Spada, è l’adattamento italiano della serie originale della BBC “The split” ed è ambientata a Milano: dal Bosco Verticale al Palazzo della Regione Lombardia, sono numerosi gli edifici iconici della città lombarda che si riconoscono nella fiction. “È una serie che parla d’amore perché parla di rapporti, di famiglia, di padri e madri, di figli, di mogli e mariti… Una storia che mi piace definire ‘popolare’, ma che allo stesso tempo porta con sé un’originalità e modernità che mi hanno entusiasmato da subito”, ha detto il regista. Settimana scorsa l’esordio di “Studio Battaglia” ha appassionato 4.183.000 spettatori pari al 18.91% di share.

Studio Battaglia, anticipazioni episodi 3 e 4

Nella seconda puntata di “Studio Battaglia” tornano a galla alcuni segreti nel passato di Anna (Barbora Bobulova) e Massimo, (Giorgio Marchesi) che lavorano insieme sul caso di una donna che vuole procedere all’impianto degli embrioni congelati con l’ex marito. Carla (Carla Signoris) scopre di aver vissuto per anni nella menzogna: fino a che punto si è spinto suo marito? Le tre sorelle Battaglia vengono a sapere che il padre Giorgio (Massimo Ghini) non avrebbe mai voluto abbandonarle. Nella fiction Studio Battaglia un attacco hacker porta alla luce una lista con i nomi degli iscritti a un sito di incontri extraconiugali e Anna difende una nota onorevole che vuole divorziare dal marito senatore. Viola (Marina Occhionero) ha dei dubbi riguardo alle nozze con Alessandro (Giovanni Toscano) e per colpa di Nina (Miriam Dalmazio) il suo matrimonio salta. Alberto (Thomas Trabacchi) è costretto a confessare ad Anna una terribile verità che mette a repentaglio il loro matrimonio…

