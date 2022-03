Studio Battaglia, anticipazioni terza puntata 28 marzo 2022/ Anna parte con Massimo

Studio Battaglia, trama 3a puntata 28 marzo 2022

Questa sera, lunedì 28 marzo, torna Studio Battaglia su Raiuno, con due nuovi episodi che si preannunciano a dir poco turbolenti. Le anticipazioni della terza puntata rivelano colpi di scena e accadimenti davvero sorprendenti, a cominciare dal chiarimento che Nina cercherà di avere con Viola dopo il caos scoppiato durante la cena di presentazione delle famiglie. Quest’ultima, però, continua ad essere molto infastidita nei confronti della sorella, essendo che a causa sua il matrimonio con Alessandro è saltato e quindi non sembra in alcun modo intenzionata a fare pace.

Come se non bastasse quanto fatto da Nina durante la cena causa gravi conseguenze anche nel rapporto tra Anna e Alberto. L’avvocatessa, infatti, perde fiducia nei confronti del marito e si prenderà del tempo per riflettere sulla loro storia d’amore.

Studio Battaglia, anticipazioni 3a puntata 28 marzo: Anna non si fida più di Alberto

Anche nella terza puntata di Studio Battaglia le nostre protagoniste hanno il loro da fare e diversi casi da risolvere. Le anticipazioni della terza puntata rivelano che Anna deve difendere un uomo che ha intenzione di fare causa all’ex moglie, contraria alla vaccinazione del figlio. Sempre Anna si trova a seguire il caso di una coppia che vorrebbe avere la password del profilo social del figlio venuto a mancare. Per quanto riguarda la vita privata, Anna sente di non avere più grande fiducia nei confronti di Alberto, anche per via di alcuni comportamenti ambigui di quest’ultimo, che non sembra essere del tutto sincero e trasparente nei suoi riguardi.

Studio Battaglia: Anna parte con Massimo

Per evitare di pensare ai suoi problemi famigliari, Anna decide di buttarsi completamente sul lavoro, ma a smuovere le acque di pensa Massimo che propone alla protagonista di partire insieme verso l’Argentario. I due decidono di raggiungere Carla, che è alle prese con una causa nei confronti del marito. La donna ha appena rifiutato l’offerta milionaria dell’ex compagno e riflette sulle mosse più opportune da intraprendere nella sua battaglia legale. Come finirà? Per scoprirlo non ci resta che attendere le messa in onda di questa terza puntata. Appuntamento fissato per questa sera, lunedì 28 marzo, a partire dalle 21.25 circa su Raiuno.

