Studio Battaglia/ Cast e anticipazioni puntata 15 marzo: Anna lascia mamma Marina e Nina

Cast Studio Battaglia, la nuova fiction di Rai 1:

Questa sera, martedì 15 marzo, debutta su alle 21.25 su Rai 1 la fiction “Studio Battaglia”, il legal dramedy in 4 prime serate. “Studio Battaglia”, scritta da Lisa Nur Sultan e diretta da Simone Spada, è l’adattamento italiano della serie britannica “The Split”. Le protagonisti sono le quatto donne della famiglia Battaglia: una madre e tre figlie, tre avvocate divorziste e una futura sposa. Marina Battaglia, interpretata da Lunetta Savino, è la mamma e fondatrice dello studio. Ha cresciuto da sola le tre figlie dopo che il marito Giorgio (Massimo Ghini) se ne è andato di casa, 25 anni prima, assieme a Fanny, la ragazza alla pari. Anna, la maggiore delle sorelle Battaglia (interpretata da Barbora Bobulova) è sposata con Alberto (Thomas Trabacchi) e ha due figli, Daria e Giacomo. All’inizio della fiction lascio lo studio di famiglia per accettare un nuovo incarico nello Studio Zander, dove ritrova un vecchio flirt dei tempi dell’Università, Massimo. Poi c’è Anna, interpretata da Miriam Dalmazio, la sorella di mezzo che lavora insieme a Marina. Infine c’è Viola (Marina Occhionero), la piccola di casa, che invece di studiare giurisprudenza ha deciso di fare la babysitter e di sposarsi!

Studio Battaglia, anticipazioni trama episodio 1 e 2

Nel primo episodio della fiction “Studio Battaglia”, in onda martedì 15 marzo, Anna Battaglia ha lasciato lo studio legale di famiglia e lavora da pochi giorni nello studio Zander e Associati. Sotto l’ufficio trova ad aspettarla il padre Giorgio, che non vede da 25 anni. Le tre donne Battaglia si ritrovano insieme per una nuova causa di divorzio: Carla Parmegiani (Carla Signoris) assume Anna per avere il “divorzio che si merita”, mentre l’imprenditore Roberto Parmegiani (Michele Di Mauro) si rivolge a Marina. Viola, che si sta per sposare con Alessandro (Giovanni Toscano) insiste con le sorelle perché incontrino il padre. Lavorando al caso di un nuovo cliente, Anna si riavvicina al suo collega Massimo (Giorgio Marchesi), che sembrerebbe interessato anche alla sorella Nina.



