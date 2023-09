Stupro cuginette Caivano: nove misure cautelari/ Fermati 7 minorenni e 2 maggiorenni

Proseguono gli interventi delle forze dell’ordine in quel di Caivano, nota località alle porte di Napoli, teatro la scorsa estate di un terribile doppio stupro ai danni di due cuginette minorenni. Come riferito da RaiNews stamane sono state eseguite due distinte ordinanze di misura cautelare da parte dei carabinieri del capoluogo campano ai danni di nove diverse persone, fra cui 7 minorenni e due maggiorenni. Un’azione di polizia nell’ambito proprio degli abusi sessuali che hanno visto come vittime due ragazzine di 10 e 12 anni al Parco Verde di Caivano.

Le ordinanze, specifica il sito di RaiNews, sono state emesse dal gip presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli e dal gip presso il Tribunale di Napoli Nord, su richiesta delle rispettive Procure. Obiettivo, cercare di ricostruire le violenze avvenute “in più occasioni”, presso il tristemente noto comune alle porte di Napoli. Per approfondire la questione alle ore 11:00 il procuratore della Repubblica per i minorenni e il procuratore della Repubblica di Napoli Nord, terranno una conferenza stampa ad Aversa, presso la sede della Procura di Napoli Nord, da cui si otterranno maggiori informazioni.

STUPRO CUGINETTE CAIVANO: 9 PERSONE ARRESTATE. ENNESIMO BLITZ AL PARCO VERDE

La cosa certa è che negli ultimi giorni lo Stato ha intensificato la sua presenza in quel di Caivano, cercando di far sentire la propria vicinanza ai residenti e nel contempo provando a riportare la legalità in quella che viene considerata la principale piazza di spaccio d’Europa.

Due i maxi blitz eseguiti nel giro di poche settimane che hanno portato al sequestro di droga e armi e nel contempo alla scoperta di alcune “case della droga” dove ovviamente si smerciava la sostanza stupefacente. La speranza è che gli interventi dello Stato possano continuare con costanza fino a che appunto ai cittadini per bene di Caivano non sarà consentito di poter vivere in assoluta serenità e tranquillità, e non vittime della criminalità organizzata.

