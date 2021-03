Suarez, esame farsa: “Fu Nedved a cercarmi”/ “Poi mi chiamò Agnelli per…”

Interessanti novità dai verbali dell’interrogatorio di Luis Suarez dello scorso 18 dicembre 2020 a proposito dell’esame farsa di Perugia. L’attaccante dell’Atletico Madrid, a settembre ad un passo dalla Juventus dopo l’addio al Barcellona, ha ricostruito il caso del test di italiano insieme ai pm Paolo Abbritti e Giampaolo Mocetti: ricordiamo che l’esame era fondamentale per poter procedere con la pratica di cittadinanza italiana, necessaria per formalizzare il trasferimento in bianconero.

Come riporta Repubblica, Luis Suarez ha confessato che fu la professoressa Spina a mandargli via mail l’allegato pdf da studiare bene «perché quel testo poteva essere chiesto all’esame». E’ stata dunque avvalorata la tesi che l’esame di italiano fu una farsa, dato che l’attaccante aveva avuto la possibilità di conoscere in anticipo le domande ed imparare a memoria le risposte.

SUAREZ: “FU NEDVED A CERCARMI”

L’avvocato della professoressa Spina ha tenuto a precisare che il file di cui ha parlato Luis Suarez era una simulazione, considerando che nel corso delle lezioni gli ha inviato anche altro materiale didattico. Nel corso dell’interrogatorio, l’attaccante uruguaiano ha spiegato di essere stato contattato a inizio a settembre prima da Nedved e poi da Paratici per sapere se fosse interessato alla trattativa. «Quando ho saputo che la Juventus intendeva tesserarmi come comunitario? Non ricordo, ma Paratici mi disse che mi avevano contattato perché pensavano che avessi il passaporto italiano come mia moglie. Gli risposi che non lo avevo, avevo solo iniziato a fare la relativa pratica chiedendo tutti i certificati necessari nei Paesi in cui ho vissuto», le parole di Luis Suarez riportate da Repubblica, che ha poi aggiunto: «Se dopo l’esame ho parlato con la Juventus? Sì, il giorno stesso. Paratici mi chiamò quando ero in aeroporto per dirmi che avevo fatto la scelta migliore per la mia famiglia. Due giorni dopo mi chiamò il presidente Agnelli per dirmi che era dispiaciuto che la trattativa non era andata a buon fine e mi ringraziava per quanto avevo fatto per facilitare la trattativa, anche forzando i rapporti con il Barcellona».

