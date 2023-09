SUDAMERICA/ Così la Guyana è diventata una succursale di Pechino. E la Francia…

La scoperta e lo sfruttamento di più di 25mila milioni di barili di petrolio nelle acque territoriali della Guyana da parte di un consorzio guidato da Exxon-Mobil ha guidato una crescita del Pil di oltre il 25% all’anno e ha portato con sé una valanga di nuove risorse sia dal settore petrolifero che da investitori esterni. Anche prima che la Guyana ottenesse il petrolio, che portò la China National Offshore Oil Company (Cnooc) come partner al 25% nel consorzio guidato da Exxon, Pechino era già profondamente impegnata nella Guyana, compresi i legami di cooperazione “sud-sud” simboleggiati dalla costruzione da parte della Repubblica popolare cinese (Rpc) di una fabbrica di mattoni nel 1972.

Tra i gruppi chiave in Guyana da quando il Partito progressista del popolo (PPP), attualmente al governo, è al potere, c’è Bosai Minerals Group, che ha acquisito una miniera di bauxite vicino a Linden Guyana nel 2007 e in seguito si è allargato alle operazioni di estrazione del manganese, ma anche la China Railway Road, posizionata per costruire una centrale idroelettrica, e Beijing Construction Group, che ha costruito l’Hotel Marriott di Georgetown. Inoltre Huawei è stata assunta nel 2017 per costruire un sistema nazionale a banda larga e installare 100 telecamere di sorveglianza in tutta Georgetown, e China National Electronics Import and Export Corporation (Ceiec) ha giocato un ruolo nel sistema elettrico del Paese e nella sfortunata centrale dello zucchero di Skeldon.

Aziende chiave con connessioni cinesi in Guyana oggi, come Eddie Boyer’s National Hardware, Jason Wong’s China Trading e Che Jian Ping’s New Thriving restaurant, sono state tutte attive nel Paese. Nel settore della sicurezza, la Rpc ha fatto donazioni per molto tempo ai servizi di sicurezza della Guyana, regalando un aereo da trasporto militare Y-12 alla Guyana Defense Force, seguito da 31 veicoli e altri oggetti donati nel 2017. Lo stesso anno, la Rpc ha donato 2,6 milioni di dollari in auto della polizia, motociclette e altre attrezzature al servizio di polizia della Guyana. Mentre la Rpc ha sottolineato la crescita del commercio con la Guyana, il nuovo afflusso di petrolio da questo Paese si è finora riflesso più negli acquisti dalla Rpc che nelle vendite alla Cina. Secondo il Fondo Monetario Internazionale i 17 milioni di dollari di esportazioni dalla Guyana alla Rpc nel 2022 erano in realtà 4 milioni di dollari in meno rispetto al 2019. Le sue importazioni dalla Rpc durante quel periodo, tuttavia, sono quasi raddoppiate da 218 milioni di dollari nel 2019 a 372 milioni di dollari nel 2022.

Nell’ottobre 2022, la Rpc e la Guyana hanno firmato un accordo sui servizi aerei che apre la strada ai voli aerei diretti delle compagnie aeree cinesi verso la Guyana. L’espansione più visibile dell’impronta dei cinesi in Guyana sono stati i progetti che le loro aziende hanno acquisito mentre la Guyana ha costruito la sua infrastruttura commerciale e pubblica. Nel settore delle costruzioni, China Harbour Engineering Company (Chec) nel maggio 2022 è stata selezionata per costruire il ponte galleggiante sul fiume Demerara, da 260 milioni di dollari e 2,65 chilometri di lunghezza, che collegherà Demerara orientale e occidentale, e i cui lavori inizieranno nel maggio 2023. Chec è stata persino assunta per svolgere lavori minerari nel Paese.

Nel 2022, un altro conglomerato con sede nella Rpc che era nel Paese da molto tempo, China Railway First Group, ha ottenuto un contratto da 184 milioni di dollari per l’espansione del sistema ferroviario e stradale sulla costa orientale di Demerara. L’azienda è stata anche selezionata per costruire una versione resuscitata da 700 milioni di dollari della centrale idroelettrica di Amaila Falls, anche se nel 2022 il governo della Guyana ha rescisso il suo contratto a causa della sua incapacità di rispettare gli impegni contrattuali.

Guardando al futuro, il governo di Ali ha anche tenuto negoziati con la Rpc per finanziare fino a 600 milioni di dollari in vari progetti stradali, la maggior parte dei quali vicino a Georgetown. Oltre alle infrastrutture stradali, i cinesi sono anche interessati a progetti di energia rinnovabile, come il progetto eolico e solare di Hope Beach, sulla riva orientale del fiume Demerara. Inoltre, China State Construction and Engineering (Csce) e China Dailan hanno studiato la costruzione di un porto di acque profonde a Berbice, nell’est del Paese, dove la società canadese Cgx ha costruito strutture di supporto al settore petrolifero. Nel settore petrolifero, gli investimenti cinesi sono stati minimi, al di là della partecipazione di Cnooc nella coalizione guidata da Exxon che sviluppa il blocco Stabroek. Tuttavia, il governo ha invitato le compagnie petrolifere con sede nella Rpc a partecipare all’asta di 14 nuovi blocchi petroliferi.

Nei settori delle telecomunicazioni e della sorveglianza, Huawei ha stabilito una posizione dominante nel Paese. Il governo di Ali l’ha assunta per estendere i suoi sistemi di sorveglianza a un’architettura di sorveglianza nazionale, a partire dalle regioni tre e sei della Guyana, sollevando problemi di sicurezza dei dati e privacy per i guyanesi.

A livello governativo, l’ambasciatore della Rpc in Guyana, Guo Haiyan, ha cercato attivamente di costruire relazioni con i guyanesi, compreso il finanziamento di un “parco dell’amicizia Cina-Guyana” sulla riva occidentale del fiume Demerara. La Rpc ha anche ampliato la sua formazione di medici guyanesi attraverso un “team di aiuto medico” cinesi, presenti a intermittenza nel Paese da 30 anni. Nell’aprile 2023, la Rpc ha donato 60 milioni di dollari in attrezzature mediche alla Guyana. Difficile non concludere sottolineando che c’era una volta la Guyana francese.

