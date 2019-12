Sue Lyon, morta l’attrice 73enne/ Addio all’iconica Lolita di Stanley Kubrick

Lutto nel mondo del cinema. All’età di 73 anni è morta l’attrice Sue Lyon. Divenne famosa in particolare per la sua interpretazione a 14 anni di Lolita del romanzo Vladimir Nabokov, nell’adattamento cinematografico uscito nel 1962 e firmato dal grande Stanley Kubrick. Come riferito poco fa dall’edizione online del quotidiano La Repubblica, Sue è morta nella sua abitazione di Los Angeles. Quella di Lolita fu una parte che di fatto la lanciò nell’olimpo del cinema, e che le permise di ottenere anche una nomination all’Oscar, e di vincere il prestigioso Golden Globe come miglior attrice esordiente. Da tempo aveva però deciso di ritirarsi e il suo ultimo lavoro risale a ben 39 anni fa, nel film horror “Alligator” firmato 1980. Nella sua carriera ha recitato in almeno una ventina di film fra grande schermo e televisione, ma la sua interpretazione per eccellenza rimase quella di Lolita.

SUE LYON, MORTA L’ATTRICE CHE INTERPRETO’ LOLITA

In quell’occasione aveva ottenuto il ruolo cinematografico sbaragliando la concorrenza di ben 800 ragazze. Inoltre, Sue Lyon venne scelta direttamente dallo scrittore del romanzo Vladimir Nabokov, che partecipò in prima persona al casting. Fu un romanzo che fece molto scandalo all’epoca (era il 1955), visto l’amore e l’ossessione che un professore provava nei confronti di una sua studentessa minorenne. Di conseguenza, il libro venne scartato da quattro editori prima della sua pubblicazione e della sua grande notorietà in tutto il mondo. L’adattamento cinematografico di Kubrick non fu interamente fedele al libro, in quanto la storia venne tagliata e alcune sequenze modificate. La Chiesa Cattolica, inoltre, aveva condannato pubblicamente il film attraverso i propri periodici parrocchiali, spiegando che chi lo avrebbe visto avrebbe fatto peccato. In seguito la Chiesa tornò sui suoi passi a condizione che la visione del film venisse vietata ai minori di 18 anni e così è stato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA