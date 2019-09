Suicidio a Milano, impiccato a un albero/ Ritrovamento choc al parco: lì da giorni?

Choc nel parco della Resistenza a Milano (ex parco Baravalle), dove ieri pomeriggio è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo, impiccato a uno degli alberi più alti. La scoperta macabra, come riferisce il Corriere della Sera, è stata compiuta da un passante che, casualmente, avrebbe alzato gli occhi scoprendo in cima il corpo sospeso. Secondo la ricostruzione, l’uomo si trovava con il suo cane nel parco quando proprio l’amico a quattro zampe si è fermato sotto l’alto albero scelto dal suicida per compiere il gesto estremo. Erano circa le 17.30 quando il passante ha iniziato a scrutare la zona alla ricerca di pappagalli, compiendo la casuale quanto sconcertante scoperta. Quindi la chiamata al 112: “C’è un uomo impiccato”. In pochi minuti le Volanti della polizia si sono precipitate sul posto dando il via alle indagini. Con loro anche vigili del fuoco che hanno dovuto tagliare molti rami prima di arrivare fino alla cima scelta dall’uomo probabilmente allo scopo di non farsi notare. Dopo circa un paio di ore, due pompieri sono riusciti a imbragare il cadavere e portarlo a terra.

SUICIDIO A MILANO: UOMO TROVATO IMPICCATO A UN ALBERO

Un suicidio emblematico, quello avvenuto a Milano, in un parco spesso affollato soprattutto di bambini. La vittima è un 35enne albanese, senza precedenti o problemi con la giustizia, ma anche senza un indirizzo di residenza o domicilio a Milano. Poche le informazioni sull’uomo trovato casualmente impiccato, rese possibile dalla stessa vittima che, prima di lasciarsi andare con la cintura dei pantaloni al collo, si è premurato di sfilarsi il borsello e legarlo ad un ramo vicino alla sua testa. All’interno, i documenti e poche tessere. Oggi saranno completati ulteriori accertamenti ma non ci sarebbero dubbi sul fatto che si sia suicidato. Le indagini si concentreranno soprattutto sui motivi del gesto e sui suoi legami familiari. Dai primi accertamenti medico legali è emerso che il rigor mortis era molto avanzato; la morte risalirebbe ad almeno 8 ore prima del ritrovamento choc. Non si esclude che il corpo sia rimasto appeso all’albero per alcuni giorni. Dall’autopsia si capirà se prima di suicidarsi l’uomo avesse fatto uso di alcol o droghe ma la complessa arrampicata fino in cima per almeno 9 metri lascerebbe trapelare una certa lucidità. Tutto sembrava in ordine, dai vestiti alla barba rasata, passando per il bracciale al polso fino all’anello all’anulare, simile a una fede nuziale.

