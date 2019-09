Federico Palmieri, morto l’attore 41enne/ Suicidio? L’ultimo film con Mastandrea

E’ morto l’attore Federico Palmieri. Aveva solo 41 anni e al momento, come scrive l’edizione online di Repubblica, l’ipotesi più accreditata da parte degli inquirenti è che lo stesso si sia tolto la vita. La vittima è stata rinvenuta nel giardino del condominio in cui la stessa abitava, in via Michele di Lando a Roma, zona di piazza Bologna. Attore ma anche regista e autore di teatro e di cinema, Palmieri era un figlio d’arte visto che il padre Gaetano era stato regista e scultore, mentre Simona La Maestra, la madre, era una speaker radiofonica. I primi passi nel mondo della recitazione Federico li muove all’età di 20 anni, quando inizia a studiare recitazione assieme a Joseph Ragno e Michael Margotta, grandi maestri del’Actors Studio e della Lee Strasberg. Dopo la parentesi nella moda, con un master in fashion designer all’Accademia del lusso-Scuola di moda e design di Roma, torna al primo amore nel 2011, scrivendo e mettendo in scena lo spettacolo a teatro, “Luna elettrica”.

FEDERICO PALMIERI, MORTO L’ATTORE 41ENNE: SUICIDIO?

In seguito gira lo spot mondiale per il noto videogame di calcio di EA Sport, Fifa 12, con la regia di Alex Henry Rubin, premio oscar. Quindi una serie per la HBO, ‘Skin to the max’, e nel contempo prosegue la sua carriera da attore con le recitazioni in “In nomine Satan” del 2013, nonché in “Multiplex”, “Hellis silence”, e infine in Sinners, una web serie. Nel 2014 fonda il Teatro dei balbuzienti assieme a Simona Pandolfi, un laboratorio per coloro che hanno problemi di balbuzie, sia bambini che adulti, con lo scopo appunto di superare questo piccolo difetto di comunicazione. Gli iscritti alla scuola diventano protagonisti di spettacoli teatrali, spot e cortometraggi, tutti scritti e prodotti da loro. In carriera ha vinto due premi, il miglior corto al Milano film festival, e quello di miglior attore Bucharestshortcut cinefest, grazie al suo cortometraggio Anna e Marco. Recentemente è comparso al cinema con Ride, di Valerio Mastandrea.

