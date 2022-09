Sulle ali dell’avventura/ Su Italia 1 il film d’avventura con Jean Paul Rouve

Sulle ali dell’avventura, film di Italia 1 diretto da Nicolas Vanier

Sulle ali dell’avventura va in onda oggi, 6 settembre 2022, a partire dalle ore 21.20 su Italia 1. Si tratta di un film d’avventura prodotto tra Francia e Norvegia nel 2019 da Clement Miserez e diretto da Nicolas Vanier che dal film ha scritto anche un romanzo e un fumetto.

Nel cast del film troviamo Jean Paul Rouve, Melanie Doutey, Louis Vazquez, Lilou Fogli, Frederic Saurel, Gregori Baquet, Dominique Pinon, Philippe Magnan e Ariane Piriè. La presentazione del film è arrivata il 25 agosto del 2019 al Festival du film francophone d’Angouleme ed è arrivato al cinema in Francia il 9 ottobre dopo mentre in Italia il 9 gennaio.

Sulle ali dell’avventura, la trama del film

La storia singolare del film Sulle ali dell’avventura vede al centro delle vicende un uomo di nome Christian, scienziato sui generis che si occupa principalmente di studiare alcune caratteristiche peculiari delle oche selvatiche. Nel frattempo, le sue intenzioni e studi visionari si intrecciano con il figlio Thomas; il ragazzo si vede costretto a dover passare le vacanze proprio con Christian poiché la madre risulta indaffarata con altre questioni.

I mondi dei due risultano agli antipodi e spesso si trovano ad andare in contrasto. Infatti, mentre il padre è un grande appassionato di scienza il ragazzo vive le sue giornate trascorrendo gran parte del tempo alle prese con i videogiochi.

Nonostante tutto, le vacanze passate a stretto contatto portano Thomas a comprendere meglio le idee del padre e decide addirittura di sposare un suo folle piano.

Infatti, insieme decidono di occuparsi di un gruppo di oche nane con l’obbiettivo di salvarle. Si trattava di una razza vicina all’estinzione per cui il progetto prevedeva l’insegnamento e la guida verso nuovi orizzonti migratori. Per riuscire nell’intento padre e figlio si mettono alla guida di un deltaplano portando con loro proprio il gruppo di oche nane. Da questo momento in poi andranno in contro ad una serie di peripezie lungo un viaggio comunque stupendo verso la Norvegia.

