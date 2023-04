Suor Anna Alfieri, boccia Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi 2023/ “Scorciatoia..”

Suor Anna Alfieri critica la vita di Cristina Scuccia dopo i voti: le sue dichiarazioni

Suor Anna Alfieri, membro del Consiglio Nazionale scuola della CEI , ai microfoni di AdnKronos, ha svelato cosa pensa del percorso di Cristina Scuccia dopo essersi spogliata dai voti. L’ex suor Cristina, dopo l’uscita del suo primo singolo ha voluto mettersi alla prova in alcuni programmi televisivi.

ANTONIO GIULIANI, CHI È IL COMICO/ L'esordio con Gigi Sabani: "Persona meravigliosa"

“Non mi ha stupito l’uscita di Cristina Scuccia dalla vita religiosa. Mi sono invece particolarmente dispiaciuta del suo percorso dopo l’uscita dalla vita religiosa. Già dalle origini, da quando partecipò a ‘The voice of Italy’, mi chiedevo quale valore aggiunto potesse dare questa esperienza alla sua vita religiosa. Cantare? Potremmo dire che c’è il valore aggiunto di evangelizzare, forse” queste le dure parole di Suor Anna che ha criticato il percorso televisivo intrapreso da Cristina Scuccia, una volta abbandonati i voti.

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni e diretta 19 aprile 2023: Tina punge Elio e..

Suor Anna Alfieri contro la partecipazione di Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi 2023

Cristina Scuccia, dopo aver lasciato la vita religiosa, ha deciso di mettersi alla prova partecipando all’Isola dei Famosi 2023. Suor Anna Alfieri, ai microfoni di AdnKronos, ha svelato cosa pensa di questo nuovo percorso intrapreso dall’ex Suor Cristina.

“Ballare? Quando nella nostra vita facciamo delle scelte fondamentali, tutto il nostro esistere ne è influenzato. Cristina Scuccia ha una bellissima voce, potrebbe puntare su quella con un percorso serio, faticoso. Le scorciatoie non aiutano mai. Non giudico, lei avrà la sua coscienza, i suoi consiglieri, e sarei curiosa di sapere chi sono, ma mi sono dispiaciuta di quanto fatto dopo. Dalle canzoni sensuali fino a L’Isola dei Famosi, mi sembrano delle scelte che rappresentano una inversione a U rispetto a quelle precedenti. Noi siamo il risultato di certe decisioni, non possiamo azzerare il passato. Se avessi potuto parlarle e consigliarla le avrei detto di prendersi il tempo per rielaborare le scelte fatte, i propri obiettivi, la direzione da seguire. Ho provato una sorta di dispiacere per il cammino intrapreso dopo l’uscita dalla vocazione e che mi pare vada a sciupare tutto un passato” afferma Suor Anna.

LORENZO AMORUSO, EX COMPAGNO MANILA NAZZARO/ "Oggi sono serena, ho ripreso in mano la mia vita"

© RIPRODUZIONE RISERVATA