CRISTINA SCUCCIA, CHI È L’EX SUORA?/ “L’Isola per me è una rinascita. Mi vedrete anche arrabbiata”

Cristina Scuccia approda ufficialmente all’Isola dei Famosi 2023. Lo fa mettendo subito nero su bianco timori e desideri per questa nuovissima avventura, che lei stessa definisce ‘la sua rinascita’, una parentesi della sua vita che mai si sarebbe aspettata. “Sentivo che l’abito non mi permetteva più quel processo evolutivo”, ha raccontato l’ex suona nel suo video di presentazione.

In studio, a sostenerla, c’è mamma Lina. Della figlia, dopo il suo tuffo dall’elicottero, dice: “Credo che non sia il primo salto nel vuoto che fa questo. Essendo una persona determinata, non ci ha pensato e si è buttata.” Svela inoltre come ha preso la notizia che avrebbe partecipato all’Isola: “Le ho detto: ‘Io non posso che accompagnarti e rispettare la tua scelta, quindi vai.’ Le ho consigliato di essere se stessa sempre”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Cristina Scuccia: da The Voice of Italy a L’Isola dei Famosi 2023

Cristina Scuccia, ex Suor Cristina, è pronta a sbarcare a L’Isola dei Famosi 2023. La vincitrice di The Voice è pronta per una nuova avventura televisiva senza alcuna paura. “Vengo da una vita religiosa le privazioni non sono un problema. Anzi, le vivo come l’occasione per farmi più forte. Quando facevamo le recite con i bambini: i genitori erano affannati a riprenderli e non si godevano il momento. A volte, privandoci di qualcosa ne facciamo tesoro. Vivo la privazione così, come un dono, come in fondo erano i voti. Per chi mi guarderà – ha detto la ex Suora che ha un obiettivo – vorrei che mi vedesse semplicemente umana”.

Dalla vittoria a The Voice of Italy 2014 ad oggi ne ha fatto di strada. La partecipazione al talent show le ha regalato la grandissima popolarità diventando famosa in tutto il mondo. Prima di partire per l’Honduras ha rivelato: “All’Isola dei famosi senza bikini, sarò a mio agio in pantaloncini”.

Nessun bikini per Cristina Scuccia a L’Isola dei Famosi 2023. La ex Suor Cristina ha spiegato i motivi: “Non volevo urtare la sensibilità altrui. Sarà una versione del costume rivisitata. Il bikini non mi metteva a mio agio: voglio rispettare i miei tempi e anche quelli di chi mi ha conosciuto in un modo diverso. Io ho metabolizzato il mio cambiamento: arriva dopo un percorso di anni. Ma non tutti si sono abituati, potrebbero pensare che sia impazzita. Non volevo urtare le sensibilità. Ho deciso di indossare dei pantaloncini principalmente perché non mi sentivo pronta io”.

Non solo, parlando del cambio vita dal velo alla vita normale che è coinciso anche con la partecipazione a L’Isola ha detto: “Vorrei che mi si vedesse umana. Come suor Cristina venivo percepita un po’ distante: ora vorrei scoprissero una persona. C’è chi mi giudica senza sapere, ma vengo da un percorso di dolore. L’ingresso in istituto religioso era stato naturale, l’uscita, invece, devastante. Non convincerò tutti, ma sarò me stessa. Se tramite la mia storia anche una sola persona troverà il coraggio per cambiare la sua vita, ne sarà valsa la pena”.











