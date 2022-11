Suor Cristina, chi è e carriera/ L’ex fidanzato Lucio, dopo il successo a The Voice…

Suor Cristina e il retroscena sul fidanzamento con Lucio

Suor Cristina è una religiosa e cantante italiana. Raggiunge il successo grazie alla partecipazione al talent della Rai The Voice of Italy e per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle poi a Name That Tune. Nutre da sempre la passione per il canto e per l’arte. Nel 2007 interpreta il ruolo di Suor Rosa ne Il Coraggio di Amare. Si diploma nel 2008 all’Accademia di Spettacolo Star Rose Academy dove studia canto e recitazione con professionisti affermati del calibro di Franco Simone. Suor Cristina ha dichiarato di essere stata innamorata soltanto una volta di un ragazzo di nome Lucio. Cristina ha preso i voti perpetui e oggi è sorella dell’Ordine delle suore Orsoline. Tuttavia su di lei spunta una retroscena che nessuno si immagina: il primo bacio della religiosa è avvenuto proprio con lui, si tratta di Lucio. L’uomo in questione è stato il primo fidanzatino della nota religiosa.

Lucio e Cristina sono stati fidanzati per diverso tempo. Si sono conosciuti quando entrambi frequentavano il liceo e proprio lei è stato il primo amore di Lucio e lui il primo uomo a cui Cristina abbia affidato il suo cuore e dato il suo primo bacio. I due ex fidanzati frequentavano lo stesso oratorio e il corso di catechismo, entrambi erano chierichetti e aiutavano il prete della parrocchia del loro quartiere a servire la messa. Condividevano inoltre lo stesso gruppo di amici. La loro relazione è terminata dopo la fine delle scuole superiori. Tra di loro, nonostante la separazione, l’amicizia è rimasta.

Suor Cristina, il grande successo di The Voice e…

La vita religiosa di Suor Cristina non l’ha ostacolata nella sua passione per il canto. L’anno più importante per la carriera di Suor Cristina è sicuramente il 2014, anno in cui rinnova i voti e pubblica il suo primo album: Sister Cristina. Album accompagnato da una cover di Madonna: Like a Virgin. Da lì partirà la sua carriera all’estero. In Francia pubblicherà un album che sarà premiato con il disco d’oro e che sarà diffuso addirittura in Giappone. Farà parte del musical Sister Act nel 2017 e interpreterà la famosissima canzone di Leonard Cohen Hallelujah.

Nel 2019 Suor Cristina è parte del cast di concorrenti dello show della Rai Ballando con le Stelle, accompagnando la sua partecipazione a molte polemiche, ad esempio a causa della sua assenza alla puntata del Sabato Santo (per motivi religiosi). Suor Cristina inoltre ha attirato le critiche del giudice Ivan Zazzaroni, non potendo ballare con un uomo, ballando invece in un gruppo formato da tre persone.











