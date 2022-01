Super green pass al lavoro anche privato/ Di fatto obbligo vaccinale: come funzionerà

Niente obbligo vaccinale, ma Super green pass per il mondo del lavoro. Cambia la forma, ma non la sostanza: con l’estensione del certificato verde, infatti, si avrebbe di fatto un obbligo, per cui quello formale sarebbe superfluo. Sul tavolo del prossimo Consiglio dei ministri arriverà, dunque, l’ulteriore estensione dell’uso del lasciapassare rafforzato. La conferma arriva da fonti di Palazzo Chigi, citate dall’Huffington Post, secondo cui il governo vuole muoversi con i piedi di piombo. Non a caso Matteo Salvini starebbe mantenendo un profilo basso sul tema: per il momento non intende alzare polemiche, ma ha comunque chiarito di essere contrario ad una misura che minaccia di non appoggiare.

Woolhouse "Chiusure sono state grave errore"/ "Covid non colpisce tutti, è selettivo"

Contrario all’obbligo vaccinale anche il MoVimento 5 Stelle, con ambienti vicini all’ex premier Giuseppe Conte che hanno espresso perplessità al sondaggio fatto dalla Presidenza del Consiglio sull’ipotesi dell’obbligo erga omnes. Invece i contrari al Super green pass al lavoro sono una minoranza. Anche per questo il presidente del Consiglio Mario Draghi avrebbe accantonato l’idea dell’obbligo, su cui non era contrario. Ora preferirebbe esplorare la strada dell’allargamento del Super green pass.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 3 GENNAIO/ +19 morti, tasso positività 19,8%

SUPER GREEN PASS AL LAVORO, MA ESTENSIONE GRADUALE

Si tratta di una ulteriore stretta che riguarderà in primis quasi un milione di dipendenti della Pubblica amministrazione che finora sono rimasti fuori dall’obbligatorietà. Ma il premier Mario Draghi starebbe lavorando anche all’estensione del Super green pass anche per il comparto privato. Infatti, l’Huffington Post parla di una mediazione, citando indiscrezioni dal suo entourage, per non provocare strappi. L’idea è di un inserimento graduale, a comparti, per lasciare in fondo coloro che avrebbero più problemi organizzativi da risolvere su controlli in caso di assenze e quelli già stressati per l’alto numero di contagiati o in isolamento.

Bollettino coronavirus Italia 3 gennaio/ Min. Salute: 140 morti, 68051 casi, +32 t.i.

Dunque, già a partire da fine mese il tampone non sarà più sufficiente per i primi settori del mondo del lavoro privato, poi verrà allargato il campo al resto dei settori. Starebbe andando avanti sotto traccia una specie di trattativa per togliere dal tavolo del Consiglio dei ministri l’obbligo e avere il via libera sull’estensione del Super green pass, con cui si conta di avere un’impennata di vaccinazioni. Stando alle stime del governo, nella platea di circa 5 milioni di non vaccinati, almeno la metà sono cittadini “attivi”, quindi si avrebbe un’accelerazione importante.



© RIPRODUZIONE RISERVATA