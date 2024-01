Super Mario Odyssey riduce la depressione/ Lo studio: “Videogioco meglio degli psicofarmaci”

I videogiochi possono far bene alla mente, arrivando persino ad avere effetti anti-depressivi. A rivelarlo sono diversi studi che hanno mostrato gli effetti benefici del gaming. Questi sono risultati utili in moltissime cure, specie quelle di natura psichica o dedicate a combattere la depressione. L’ultimo studio tedesco ha esaminato in particolare gli effetti di Super Mario Odyssey di Nintendo come ausilio per la salute mentale. Questo ha svelato come alcuni strumenti siano utili per trattare i sintomi della depressione maggiore. Gli studiosi, nella ricerca in questione, hanno confrontato tre metodi per il trattamento della “riduzione degli effetti, dell’umore e dei malesseri cognitivi” causati dal disturbo depressivo maggiore.

Per sei settimane, 46 persone affette da depressione clinica sono state suddivise in gruppi. Il primo gruppo di pazienti ha giocato a Super Mario Odyssey, il secondo ha completato un programma di recupero cognitivo e il terzo ha ricevuto il trattamento standard di psicoterapia e farmaci. Le persone del primo gruppo, che hanno giocato al videogioco, hanno registrato le maggiori riduzioni dei sintomi depressivi, secondo quanto dimostrato dai risultati. Dopo sei settimane di indagine, solo il 57% di loro riportava ancora alti livelli di sintomi riconducibili alla patologia. I pazienti erano inoltre più vogliosi di portare avanti il loro allenamento videoludico, rispetto al gruppo che doveva completare il programma di recupero cognitivo.

Super Mario Odyssey: perché giocare ai videogiochi può servire a migliorare la depressione

Numerosi trattamenti per la depressione non affrontano i problemi cognitivi causati da tale condizione, secondo gli studiosi. I ricercatori hanno spiegato che i videogiochi 3D aumentano le funzioni cognitive degli adulti sani: per questo gli esperti hanno voluto testare i loro effetti sull’umore e sulla motivazione. I risultati devono essere “interpretati con cautela” ma i videogiochi 3D hanno il potenziale per agire come “intervento conveniente e fattibile” accanto al trattamento e alla terapia tradizionali. I videogames possono dunque migliorare il benessere e la motivazione all’allenamento, favorendo anche la memoria al lavoro, sottolinea TgCom24.

I videogiochi sono progettati per far divertire ed evocare emozioni positive, fornendo quindi un senso di controllo psicofisico. Il gruppo che ha partecipato al test con i videogiochi era più motivato a completare l’allenamento rispetto al gruppo che ha seguito il programma di recupero cognitivo, che è incentrato su esercizi vari che riguardano ad esempio l’attenzione, la memoria o l’uso del linguaggio. Il gruppo di controllo che ha giocato a Super Mario Odyssey ha mostrato i miglioramenti maggiori nella memoria di lavoro.











