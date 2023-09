Superbonus 90% per le villette: cambiano i requisiti/ Come fare domanda, vincoli e scadenze

Poche settimane fa il governo ha deciso di rimodulare leggermente il Pnrr proponendo un nuovo Superbonus al 90% per la ristrutturazione e l’efficientamento energetico delle villette. La proposta, accettata dalla Commissione europea, mette a disposizione 200 milioni di euro massimo, che non saranno incrementati ma solamente utilizzati fino al raggiungimento della soglia, seguendo l’ordine di presentazione delle domande.

Bonus trasporti 2023/ Come fare richiesta per poterne nuovamente usufruire (24 settembre 2023)

Sarà la stessa Agenzia delle Entrate a comunicare entro il 30 novembre l’importo complessivamente richiesto per il Superbonus 90% per le villette. Nella stessa data, poi, si procederà anche ad avviare le erogazioni per tutti coloro che avranno presentato correttamente la domanda, rispettando tutti i vincoli imposti dalla normativa. I contribuenti selezionati saranno, prima, avvisati della presa in carico o dello scarto formale, potendo poi presentare una eventuale istanza correttiva nel caso di errori che andrà a sostituire la prima domanda posta, oppure la rinuncia. Infine, l’Agenzia con una seconda comunicazione a chi ha richiesto il Superbonus 90% per le villette, comunicherà l’effettivo accoglimento della richiesta, oppure lo scarto sostanziale, non più impugnabile.

Ecobonus sociale 100%/ Ecco come funzionerà e a chi è rivolto il nuovo contributo (24 settembre 2023)

Superbonus 90%: come presentare la domanda, vincoli e scadenze

L’Agenzia della Entrate ha anche disposto i vincoli sul Superebonus 90% per le villette, fissando innanzitutto il limite ISEE (da calcolare secondo quoziente familiare) di 15mila euro relativo al 2022. Nella domanda, che si può presentare tramite il sito dell’Agenzia oppure facendo richiesta al proprio commercialista, si dovranno indicare anche i codici fiscali di tutti i componenti del nucleo familiare (escludendo eventuali figli nati dopo il 2022).

Inoltre, chi presenterà richiesta per il Superbonus 90% per le villette dovrà essere titolare, alla data di inizio dei lavori, di almeno una quota del diritto di proprietà dell’immobile ristrutturato, che dovrà essere anche adibito ad abitazione principale. Gli interventi detraibili, che dovranno essere stati sostenuti tra il primo gennaio e il 31 ottobre 2023, sono indicati nell’articolo 119, comma 8-bis, periodi 1 e 3. Il vincolo del primo gennaio relativo al Superbonus 90% per le villette, dov’essere inteso come Cilas presentata entro quella data, o anteriormente ma con inizio dei lavori successivo. Infine, la Cilas o l’istanza di titolo abitativo deve essere stata presentata entro il 16 febbraio.

Bonus psicologo studenti universitari/ Fondo voluto dal MIUR: ecco chi potrà fare domanda (24 settembre 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA