Superboys, chi sono Gianluca, Jacopo e Matteo?/ Signorini: “hanno gli ormoni a palla”

Al Grande Fratello Vip 4 è tempo di nuovi ingressi. Durante la nuova puntata Alfonso Signorini ha annunciato l’ingresso di tre nuovi uomini. Si tratta dei Superboys presentati così da un felicissimo Alfonso Signorini: “sono tre superboys con gli ormoni a palla”. Con queste parole Signorini ha presentato Gianluca, Jacopo e Matteo, tre bellissimi ragazzi che questa sera entreranno nella casa del GF VIP 4 per la gioia di tutte le concorrenti. Ma chi sono questi tre superboys? Su di loro si conosce davvero poco essendo appena entrati, ma al momento i soli dettagli che possiamo darvi su questi tre “bellocci” sono: Gianluca è un giocatore di poker, Jacopo è uno molto wild, mentre il terzo Matteo è un bomber. Un trio che si preannuncia davvero esplosivo e che potrebbe regalare delle belle sorprese sia alle concorrenti che ai telespettatori.

Gianluca, Jacopo e Matteo, i Superboys del GF VIP 4

Sono tre i Superboys annunciati da Alfonso Signorini durante la diretta della settima puntata del GF VIP 4, che ha segnato l’ingresso di nuovi concorrenti dopo la possibile esclusione di Barbara Alberti. “Barbara Alberti ha avuto un lieve malore che l’ha costretta a lasciare la Casa” ha detto Signorini che ha chiarito che sarà la stessa scrittrice e sceneggiatrice a chiarire durante la puntata se lascerà o meno il gioco. Non solo, ad inizio puntata il conduttore e giornalista ha presentato anche tre aitanti giovani che da questa sera entreranno all’interno della casa del Grande Fratello per ravvivare gli animi delle concorrenti. Si tratta di tre ospiti d’eccezione chiamati non solo per “rallegrare” le donne segregate all’interno della casa, ma anche per il pubblico femminile. Gianluca, Jacopo e Matteo sono tre ragazzi non famosi, ma bellissimi e all’interno della casa avranno una missione segreta da portare a termine. Non è ancora chiaro di cosa si tratta, ma sicuramente durante la diretta scopriremo maggiori dettagli non solo sulla loro presenza, ma anche sulla loro missione segreta.

