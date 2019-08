SUPERENALOTTO/ Estrazioni di oggi, 19 agosto: i numeri vincenti (Conc. 99/2019)

SUPERENALOTTO, L’ESTRAZIONE DI OGGI, 19 AGOSTO 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Superenalotto di oggi lunedì 19 agosto 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 99/2019. Il Jackpot del SuperEnalotto avrà un valore di 51,4 milioni di euro per l’estrazione che si terrà questa sera: pallottoliere azzerato in seguito alla vincita avvenuta a Lodi la settimana scorsa. L’assenza della sestina si unisce a quella di 5+1 e 5+ nel concorso dello scorso sabato, dove tutte le quote subiscono un crollo significativo. Il primo posto del podio viene assegnato ai due fortunelli che hanno centrato il 4+ da più di 31 mila euro, seguiti da dieci giocatori con oltre 25 mila euro grazie al 5. Sono 141 i tagliandi vincenti associati alle sorti del 3+, con premio pari a 2.455 euro, mentre il 4 da 313,35 euro premia 834 vincitori in tutto. Infine il 3 da 24,55 euro con 32.135 giocatori fortunati e il 2 da 5 euro che regala il suo bottino a 491.831 partecipanti. Per quanto riguarda la tripletta storica del SuperStar, il 2+ regala 100 euro a testa ai suoi 1.995 vincitori, mentre 10 euro ciascuno da parte dell’1+ a 12.621 vincitori. Infine 5 euro per ogni tagliando vincente che ha imbroccato lo 0+, ovvero 27.699 in totale.

COME SPENDO IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

SuperEnalotto e Jackpot in prima fila per il concorso di questa sera: gli appassionati della Sisal sono già pronti per assistere all’estrazione dei nuovi numeri vincenti e di certo non hanno dimenticato di svolgere tutti i compiti a casa. Fra cui anche trovare un progetto interessante su cui posare gli occhi non appena ottenuta la vincita, a prescindere dal valore del bottino. Anche la nostra Rubrica si è già messa avanti con i lavori e grazie al catalogo di KickStarter abbiamo scelto per voi un’iniziativa moderna. Si parla di robot fin dalla notte dei tempi ed al giorno d’oggi la realtà del futuro sognata da grandi scrittori e registi sembra concretizzarsi sempre di più. Mirobot è infatti una delle ultime novità in fatto di robotica, un braccio meccanico portatile e da scrivania, completamente codificabile a seconda delle proprie esigenze e creatività. Mirobot è un modellino in scala di quello che un giorno potrebbe essere uno dei robot sfruttabili a livello industriale, come gli attuali ABB e Kuka, già adottati nel settore con estremo successo. Il dispositivo è inoltre ispirato al robot industriale modello ABB IRB 6700 ed offre la possibilità a chiunque di poter entrare nel mondo della robotica senza alcuna conoscenza precedente. Il goal da 30 mila dollari è già stato più che soddisfatto: anche se l’asta rimarrà attiva per altri 19 giorni, i finanziamenti per ora si aggirano sui 227 mila.

