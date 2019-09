Superenalotto: vincita da 209 mln non ancora ritirata/ A Lodi curiosità alle stelle

Il fortunato vincitore che poco più di un mese fa si è assicurato 209 milioni di euro al Superenalotto, non è ancora andato a ritirare il premio. Come riferisce l’edizione online de Il Giorno, il neo-milionario di Lodi, che ha puntato due euro presso il bar tabacchi Marino, non si è ancora fatto vivo. Nessun problema comunque, visto che il vincitore ha tempo fino al 14 novembre per ritirare il mega premio prima che finisca nelle casse dell’erario, e in passato hanno portato a casa il malloppo anche 59 giorni dopo la vincita. Possibile che il lodigiano, o chiunque abbia vinto, non abbia bisogno dei soldi? Oppure lo stesso sta facendo passare furbescamente il tempo per far scemare l’entusiasmo e dare meno nell’occhio? Difficile saperlo, fatto sta che il milionario non potrà ovviamente ritirare il premio nella tabaccheria dove ha giocato, bensì presso l’ufficio Sisal di Roma o in quello di Milano, presentandosi di sua spontanea volontà, oppure rappresentato da un notaio, ma basta che ci sia la famosa schedina da 209 milioni di euro.

SUPERENALOTTO: VINCITA DA 209 MLN NON ANCORA RITIRATA

Quella cifra non sarà incasserà in toto, visto che lo stato tassa le vincite superiori a 500 euro del 12 percento, e di conseguenza 25 milioni di euro sono già spariti, rivedendo la somma vinta a “soli” 184 milioni di euro. Non ci sono comunque altre tasse da pagare. La cosa certa è che nel bar tabaccheria Marino di Lodi, si continua a festeggiare: «In queste settimane è successo di tutto – le parole al Giorno della titolare del bar, Sara Poggi -. Alcuni turisti sono arrivati da Firenze, Perugia e Ascoli per incontrarci e farsi un selfie. Continuano le telefonate per chiedere del vincitore. Noi però non sappiamo nulla». Il locale è diventato una sorta di attrazione turistica, tutti vogliono vedere il luogo dove sono stati vinti 209 milioni di euro, (la vincita più alta di sempre per quanto riguarda una lotteria), ma nel contempo, vogliono anche capire chi è il fortunato: per ora, tutto tace…

