Superluna Blu 2023 nei cieli d’Italia/ Video diretta streaming: come e quando vederla

Sta per fare la sua comparsa nei nostri cieli la Superluna Blu. Nella notte fra la giornata di oggi, mercoledì 30 agosto, e quella di domani, giovedì 31, il nostro satellite apparirà più grande grazie ad una serie di fenomeni scientifici. Il 2023 è considerato un anno fortunato per tutti gli osservatori della Luna visto che ci sarà una Luna Piena in più rispetto agli anni precedenti, tenendo conto che il cosiddetto mese lunare dura meno rispetto al nostro, per l’esattezza 29 giorni e mezzo.

Di conseguenza la prima Luna piena è avvenuta il primo del mese di agosto, e la seconda cadrà esattamente 29 giorni e mezzo dopo, quindi nella notte fra oggi e domani. Potremo seguirne la diretta video streaming tramite il canale Youtube del Virtual Telespcope senza perderci nemmeno un minuto dello spettacolo che siamo certi terrà moltissimi di noi con il naso all’insù. La seconda luna piena dello stesso mese prende il nome di Superluna Blu ma il suo colore resterà sempre lo stesso, quindi giallo/bianco. Apparirà comunque il 15 per cento più luminosa e più grande rispetto al solito, anche se non sarà semplice cogliere questa differenza.

SUPERLUNA BLU 2023 IN DIRETTA VIDEO STREAMING: “L’ORARIO IDEALE DALLE 21 MA…”

“Un fenomeno raro che viene poeticamente descritto come il bacio tra il pianeta Saturno e la Superluna Blu: è questo che ci attende nella notte fra il 30 e il 31 agosto. Non vedremo una luna blu, sia chiaro: la tredicesima luna viene chiamata blue moon collegandola a un sentimento malinconico e triste (il perchè non lo sappiamo!) ed è ‘super’ perché questo plenilunio (il tredicesimo dell’anno) è anche il momento di massimo avvicinamento alla Terra, il cosiddetto perigeo” sono le parole di Sandro Bardelli di INAF-Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna, ai microfoni di BolognaToday.

Quindi l’esperto aggiunge: “La coincidenza tra Superluna e plenilunio avviene ogni 10 anni. Ci saranno più lunatici e licantropi questa notte? Niente affatto, anche se ancora non riusciamo a spiegare come mai il nostro sonno della fase non rem (quello più riposante) duri di meno se là fuori c’è la luna piena”. Per Bardelli non serviranno luoghi troppo bui per osservare la Superluna Blu ma fondamentale sarà il meteo: “Orario? Non c’è un orario ideale – conclude – bene la sera anche dalle 21, ma verso la mezzanotte cresce e si alza e quindi ci dà più possibilità perché si allontana dalla zona di umidità”.











