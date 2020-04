Superman Returns/ Video, su Italia 1 il film con Brandon Routh (oggi, 12 aprile 2020)

Superman Returns va in onda su Italia 1 per il primo pomeriggio di oggi, domenica 12 aprile, a partire dalle ore 14. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2006 da diverse case cinematografiche tra cui la Legendary Pictures e la DC Entertainment con la regia di Bryan Singer. Lo stesso regista ha collaborato allo sviluppo del soggetto e della sceneggiatura insieme a Michael Dougherty e Dan Harris. Il montaggio è stato eseguito da Elliot Graham, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Newton Thomas sigel mentre le musiche della colonna sonora sono di John Ottman. Nel cast sono presenti Brandon Routh, Kate Bosworth, James Marsden, Frank Langella, Eva Marie Saint, Parker Posey e Kevin Spacey.

Superman Returns, la trama del film

Ecco la trama di Superman Returns. Superman ha deciso di lasciare il pianeta Terra per iniziare un incredibile viaggio alla ricerca di altri superstiti del suo pianeta natale ossia Krypton. Il suo viaggio è ormai iniziato da 5 anni e di lui non si sanno più notizie ormai da tempo. Mentre Superman ha lasciato un vuoto enorme nel mondo permettendo alla criminalità di prendere nuovamente il sopravvento, il terribile Lex Luthor è riuscito ad entrare in possesso di una importante quantità di ricchezza grazie ad un lascito patrimoniale. In particolare a bordo del suo straordinario yacht decide di mettersi in viaggio per raggiungere al Polo Nord quella che era casa di Superman dove sono presenti diverse forme di tecnologie aliene. Luthor avendo da sempre una certa inclinazione per il mondo del crimine si rende conto delle potenzialità di questa tecnologia e di come possa permettergli di poter diventare in buona sostanza il padrone del mondo anche in ragione dell’assenza di Superman. Tuttavia qualche giorno più tardi il potente Superman fa il proprio ritorno nella cittadina di Smallville ritrovando qui la propria amata mamma Marta evidentemente invecchiata.

L’uomo fa presente alla mamma di non essere riuscito a trovare alcun altro kryptoniano in tutto l’universo e che soprattutto ha deciso di lasciare per sempre perdere questo genere di progetto tornando alla sua vecchia vita ed in particolar modo riprendendo le sembianze di Kent. In ragione di ciò si ripresenta nel suo vecchio ufficio per riprendere il proprio lavoro di giornalista ma si renderà conto di come le cose siano sostanzialmente cambiate rispetto al suo addio in quanto la sua adorata Lois non solo ha intrapreso un rapporto sentimentale con il figlio del proprietario del quotidiano ma ha anche un bambino avuto da una precedente relazione. Insomma Superman dovrà farsi coraggio ed affrontare una situazione non semplicissima dal punto di vista sentimentale e soprattutto dovrà contrastare le mira espansionistiche del potente Lex Luthor che può contare ora su una tecnologia kryptoniana che peraltro è in grado di fermare lo stesso Superman e magari anche di ucciderlo.

