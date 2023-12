Supermercati aperti il 31 dicembre 2023 e a Capodanno 2024/ Quali negozi e centri commerciali: gli orari

Quali supermercati restano aperti per San Silvestro e Capodanno 2024, ovvero il 31 dicembre 2023 e 1° gennaio 2024? In molti se lo stanno domandando, poiché probabilmente hanno timore di dimenticare qualcosa per la spesa necessaria al cenone o al pranzo. Per quanto riguarda l’ultimo giorno dell’anno, il 31 dicembre 2023, San Silvestro, non c’è da preoccuparsi, dato che quasi tutti i Supermercati resteranno aperti, almeno fino alle 18.00. Non è semplice, al contrario, trovare esercizi pronti a soddisfare i bisogni dei clienti il primo giorno del nuovo anno, dato che essendo festivo molti hanno deciso di rimanere chiusi. Non è da escludere però che qualcuno con le serrande alzate possa esserci, per cui il consiglio è quello di controllare le informazioni fornite dai singoli negozi.

Le grandi catene di supermercati come Esselunga, Aldi, Iper, Pam, MD e Famila non saranno aperti e in tal senso, hanno comunicato già nei giorni scorsi la chiusura per Capodanno, il 1° gennaio 2024. La Coop invece ha annunciato che ci saranno alcuni suoi esercizi aperti l’1 gennaio: si tratta di quelli nelle stazioni ferroviarie e alcuni selezionati che si trovano nelle zone più turistiche del Paese. Per quanto riguarda Carrefour, Bennet e Conad non ci sono delle linee generali, per cui è necessario verificare quale decisione adottano i singoli punti vendita. È molto difficile comunque che i franchising decidano di rimanere aperti in questo giorno di festa.

SUPERMERCATI APERTI A CAPODANNO 2024: È UN’IMPRESA

In molti si stanno chiedendo se almeno i supermercati nei centri commerciali da Nord a Sud saranno aperti a Capodanno 2024. La brutta notizia è che molte di queste strutture hanno deciso di rimanere completamente chiuse l’1 gennaio, per cui nessuno dei negozi presenti al loro interno sarà accessibile. La lista è lunghissima. A Roma, ad esempio, Porta di Roma. Lo stesso per PiazzaLodi, Porte di Milano e Metropoli a Milano. Sempre nel capoluogo lombardo invece CityLife non aprirà per quel che concerne i negozi, ma sarà accessibile per quel che concerne l’area ristorazione e quella cinema. Al Sud invece il Neapolis rimarrà chiuso a Napoli, così come la Conca D’Oro a Palermo

Sarà dunque una vera e propria impresa trovare supermercati aperti per Capodanno 2024. Le aperture straordinarie sono state all’ordine del giorno durante le festività natalizie, ma la situazione per quel che concerne le ore in questione è differente. La maggior parte delle persone infatti si sono recati a fare la spesa ieri, per evitare proprio di rimanere sprovvisti di qualche ingrediente per il pranzo del 1° gennaio. Per coloro che non ci sono riusciti, sarà quasi un terno al lotto risolvere il problema. Non ci saranno praticamente negozi, supermercati o punti vendita aperti l’1 gennaio 2024, a Capodanno. Il consiglio è quello dunque di fare una lista accurata e recarsi a fare la spesa al massimo il tardo pomeriggio del 31 dicembre.











