SUPERMERCATI APERTI IL 31 DICEMBRE 2023 E CAPODANNO 2024/ Info e orari da Roma a Milano

COME TROVARE I SUPERMERCATI APERTI OGGI IL 31 DICEMBRE

Si intensifica in queste ore prima del pranzo la ricerca dei supermercati aperti oggi, 31 dicembre 2023, giorno di San Silvestro che ci accompagna verso il Capodanno. Ci si potrebbe, infatti, rendere conto all’ultimo della mancanza di un qualche ingrediente fondamentale per il veglione, oppure anche dello spumante da aprire allo scoccare della mezzanotte, con la necessità di “correre” in un negozio.

DOP ECONOMY/ Così cibo e vino muovono quasi 24 miliardi di euro

Nella giornata che anticipa il Capodanno, 31 dicembre, a livello generale, la maggior parte dei supermercati in Italia resteranno aperti, in alcuni casi con orari speciali, magari ridotti oppure spezzati da una pausa. Comunque sia, chiunque si chiedesse dove trovare informazioni in merito alle aperture straordinarie, potrebbe rivolgersi direttamente a Google, indicando nello specifico il supermercato e la propria città, oppure con una ricerca generale su tutti i punti vendita locali. Tuttavia, non sempre gli orari mostrati sono aggiornati e potrebbe essere necessaria, nel cercare i supermercati aperti oggi, 31 dicembre, e a Capodanno, una seconda ricerca sul sito delle Pagine Gialle, nell’apposita sezione che riporta anche i numeri di telefono, utili per l’ultimo controllo prima di muoversi verso il punto vendita selezionato. (Agg di Lorenzo Drigo)

"Commissione Ue vuole autorizzare piante Crispr"/ Sfida contro crisi climatica o incubo biologico?

QUALI SUPERMERCATI APERTI IL 31 DICEMBRE 2023? DAL CARREFOUR AL BENNET

Anche nei giorni festivi si potrebbe aver bisogno di acquistare qualcosa. Magari quell’ingrediente mancante per la lasagna o quell’ultimo regalo per la zia che avevamo dimenticato. O ancora, a Capodanno, le candeline luminose, lo spumante o peggio ancora… Lenticchie e cotechino! Qualunque sia il prodotto che abbiamo scordato di acquistare, non c’è pericolo: anche in questo giorno di San Silvestro, non mancano in tutta Italia i supermercati aperti. Ogni catena e ogni singola amministrazione regionale in Italia può decidere se mantenere aperti o chiudere i supermercati nei giorni festivi: quel che è certo, però, è che in nessuna occasione manca qualche esercizio aperto.

Cenone di Capodanno 2024, consigli per la spesa/ Come risparmiare senza rinunce

Andiamo a vedere allora le aperture e chiusure dei punti vendita in Italia. Per quanto riguarda l’Esselunga, quali sono gli orari che la catena di supermercati attuerà in vista dell’ultima dell’anno? Come ben si legge sul sito ufficiale della società, le attività resteranno aperte il 31/12/2023 dalle 7.30 di mattina fino alle 19 di sera. Saranno invece chiusi i supermercati nella giornata del 1 gennaio. I punti vendita Aldi saranno aperti il 31 dicembre con orario normale e chiusi l’1 gennaio. Per quanto riguarda invece Carrefour Italia, ogni singolo supermercato adotta orari differenti, anche durante le festività. Anche per i punti Bennet bisogna controllare gli orari di apertura sul sito ufficiale: anche in questo caso variano e non seguono un orario uniforme.

Supermercati aperti a San Silvestro il 31 dicembre 2023 e Capodanno 2024: dove fare spesa?

Quali saranno i supermercati aperti a San Silvestro il 31 dicembre 2023 e a Capodanno 2024? Per quanto riguarda la Conad, molti punti vendita rimarranno aperti, ma non tutti seguono lo stesso orario. Il consiglio è dunque di cercare su Google gli orari di quello più vicino a noi per verificare se sia o meno aperto nel giorno che ci interessa. Per la Coop, invece, il 1 gennaio 2024 a rimanere aperti saranno i punti vendita nelle stazioni ferroviarie e alcuni selezionati nelle zone turistiche: seguiranno però orari speciali. Nessuna informazione generale da Penny Market: ogni singolo punto vendita deciderà singolarmente e per questo motivo si consiglia di verificare caso per caso sul sito ufficiale.

I negozi Pam saranno aperti: prevedono un’apertura straordinaria il 31 dicembre 2023 dalle con orario ridotto dalle 8 alle 19. Non tutti gli esercizi seguono però gli stessi orari: è dunque opportuno controllare gli orari sul sito ufficiale singolarmente. I supermercati del gruppo Selex Famila saranno chiusi il 1 gennaio e lavoreranno con orari ridotti il 31 dicembre. Non mancheranno dunque, in tutta Italia, i supermercati aperti il 31 dicembre 2023: sarà però necessario valutare ogni caso nello specifico (controllando gli orari su Google o sul sito ufficiale delle varie società) per non rischiare di arrivare sul posto e trovarsi davanti una serranda abbassata davanti all’esercizio!











© RIPRODUZIONE RISERVATA