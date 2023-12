Supermercati aperti a Natale e Santo Stefano 2023/ Info orari 25-26 dicembre: negozi, outlet da Milano a Roma

SUPERMERCATI APERTI A NATALE E SANTO STEFANO 2023 DA MILANO A ROMA

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, fervono i preparativi per cenoni e pranzi, quindi è il momento anche della caccia ai supermercati aperti anche a Natale e a Santo Stefano 2023. In molti si attivano prima per fare la spesa, ma può capitare di dimenticare qualche ingrediente o di aver bisogno di fare un regalo all’ultimo minuti, quindi è importante sapere quali negozi e supermercati sono aperti il 25 dicembre, a Natale, e il giorno di Santo Stefano, da Roma a Milano. Ogni catena può decidere in modo autonomo, anche per questo è importante effettuare ricerche sui siti dei supermercati per capire se il punto vendita è aperto e conoscerne gli orari, così da evitare brutte sorprese e viaggi inutili. In vista di Natale e Santo Stefano 2023, Wired ha contattato le diverse catene, raccogliendo alcune indicazioni su aperture e chiusure dei supermercati, in attesa dell’ufficialità.

Carne coltivata, prof Villani "Non conosciamo rischi a lungo termine"/ "Usati ormoni e antibiotici..."

Partiamo da Esselunga, che avrebbe deciso di non tenere i supermercati aperti il 25 e 26 dicembre. Discorso diverso per Iper – la grande I, visto che a Natale i supermercati saranno chiusi, mentre a Santo Stefano riprenderanno l’orario consueto. Non ci sono indicazioni per Carrefour, visto che supermercati e ipermercati, inclusi i franchising, adotteranno orari diversi, garantendo la massima flessibilità. Lo stesso vale per Bennet. A maggior ragione andranno consultati i siti per gli orari specifici di ogni punto vendita.

Lombardia, 2 mln di euro per promuovere i prodotti locali/ “Facciamo conoscere eccellenze lombarde”

SUPERMERCATI APERTI A NATALE E SANTO STEFANO 2023? DA ALDI A FAMILA

Il nostro viaggio tra i supermercati aperti a Natale e Santo Stefano 2023 prosegue con Aldi, i cui negozi resteranno chiusi il 25 dicembre, ma non il 26, giorno in cui verrà osservato l’orario domenicale. Per quanto riguarda il punto vendita all’interno del centro commerciale Le Cupole, la chiusura riguarderà entrambi i giorni. Così pure i supermercati MD. Nessuna indicazione, invece, da parte di Conad, che avrà dei supermercati aperti anche a Natale e Santo Stefano, ma bisogna accertarsi che lo sia quello dove ci si vuole recare. Discorso simile per Penny Market, che non ha fornito informazioni generali su aperture e chiusure nel periodo natalizio.

SPILLO/ Dal Belgio a Cuneo: Giovanni Rana riporta in Italia la produzione di piatti pronti

Riguardo Coop, saranno aperti i supermercati nelle stazioni ferroviarie e alcuni selezionati negozi nelle zone turistiche, con orari speciali. Stando a quanto riportato da Wired, la chiusura per il 25 dicembre 2023 di Lidl è confermata, invece per gli altri giorni, tra cui Santo Stefano, la valutazione degli orari di apertura e chiusura dei supermercati è ancora in corso. I negozi Pam non saranno aperti a Natale, mentre il 26 dicembre lo saranno solo alcuni. Infine, chiusi i supermercati Famila.

NON SOLO NATALE, SUPERMERCATI APERTI A SANTO STEFANO 2023: MAPPA OUTLET

Variegata anche la situazione degli outlet, ce ne sono alcuni che, stando a quanto riportato da UltimoPrezzo, hanno deciso di applicare orari estesi per Santo Stefano, mentre altri resteranno chiusi. Questi ultimi sono Barberino Designer Outlet, Castel Guelfo The Style Outlets, Fidenza Village, Noventa di Piave, Scalo Milano Outlet & More, The Mall Firenze e The Mall Sanremo. In attesa di informazioni da Torino Outlet Village, mentre a Santo Stefano sono aperti dalle 10 alle 20 Castel Romano Designer Outlet, Franciacorta Village, Mantova Village, Mondovicino Outlet Village, Palmanova Village, Serravalle Designer Outlet e Valdichiana Village. Infine, aperti dalle 10 alle 21 Città Sant’Angelo Outlet Village, La Reggia Designer Outlet, Puglia Village, Sardinia Outlet e Sicilia Outlet Village.

© RIPRODUZIONE RISERVATA