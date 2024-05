Supermercati aperti oggi 1 maggio 2024/ Elenco negozi e centri, orari, info: dove fare spesa da Milano a Roma

Oggi è il giorno della Festa dei Lavoratori, ma non per tutti, perché ci sono, ad esempio, supermercati aperti anche l’1 maggio 2024 tra chi ha optato per aperture ridotte, chi non ha modificato i propri orari e chi li ha adattati a quelli domenicali, mentre altri restano chiusi il Primo Maggio 2024. Partiamo da chi ha deciso di chiudere: tutti i supermercati Coop ed Esselunga, mentre Pam non solo ha deciso di tenere aperti i suoi supermercati, ma anche di far fare orario continuato dalle 9 alle 20.30, ma ci sono casi in cui l’apertura scatta alle 8-8.30, mentre la chiusura slitta alle 21 o viene anticipata alle 20.

SUPERMERCATI APERTI OGGI 2024/ Elenco aperture per la Festa del lavoro: orari e info negozi

Ciò non vale per l’ipermercato di Campi Bisenzio e un supermercato di Grosseto. Per quanto riguarda Carrefour, conviene consultare il sito ufficiale, perché i supermercati sono aperti l’1 maggio 2024 nella maggior parte dei casi, ma cambiano gli orari. La situazione è così diversificata da rendere complicata la ricerca per chi ha bisogno di fare acquisti, per cui è importante informarsi per scoprire la disponibilità di negozi e punti vendita, e in tal caso le fasce orarie garantite.

DA MILANO A ROMA: LA GUIDA PER LA SPESA L’1 MAGGIO 2024

Ora facciamo un piccolo viaggio da Milano a Roma, partendo dalla capitale, dove il centro commerciale Euroma2 è disponibile dalle 10 alle 21 per i negozi, fino alle 22 per la ristorazione, mentre è chiuso l’ipermercato. Aperto il Parco commerciale da Vinci a Fiumicino, ma Decathlon dalle 9.30 alle 21, Leroy Merlin aperto dalle 9, Conad dalle 8.30. Tra i supermercati, aperti oggi 1 maggio 2024 quelli di Lidl e Pam Panorama (alla Bufalotta, ad esempio, dalle 8 alle 21, ma è disponibile anche quello di Maximo).

Ora Milano per scoprire che qui la scelta di Carrefour per l’1 maggio 2024 dovrebbe essere quella di restare con i supermercati aperti con orario continuato dalle 7 alle 21. Aperti anche i supermercati Lidl, Bennet, Despar e Il Gigante, ma sugli orari la linea sarebbe quella di seguire quello tradizionale per le strutture più grandi, mentre quello dei giorni festivi dovrebbe essere adottato dai punti vendita di dimensioni più piccole. Questo è ad esempio anche il caso dei negozi di Tigros, mentre Crai ha lasciato libertà di scelta ai singoli negozi, quindi anche in questo caso – ma in realtà vale comunque in generale – è importante consultare il sito ufficiale del marchio o mettersi in contatto telefonicamente con i supermercati in cui ci si intende recare durante la Festa dei Lavoratori. Solo mezza giornata di apertura il Primo Maggio 2024 per Conad.

