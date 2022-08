Superquark 2022/ Anticipazioni 13 agosto: puntata speciale in ricordo di Piero Angela

Superquark 2022, anticipazioni sesta puntata: il ricordo di Piero Angela

Per ricordare Piero Angela e dedicare al divulgatore scientifico simbolo della Rai e ai suoi amati telespettatori una serata di ricordo, Rai1 ha deciso di trasmettere una puntata di SuperQuark proprio nel giorno della sua scomparsa. Questa sera andrà dunque in onda la sesta puntata di SuperQuark 2022, un episodio inedito che sarebbe dovuto andare in onda mercoledì 17 agosto. Questa sostituisce la replica di The Voice Senior prevista per questa sera.

La puntata di SuperQuark in onda questa sera 13 agosto 2022 sarà speciale non solo per il ricordo di Piero Angela ma anche perché sarà trasmessa senza interruzioni pubblicitarie. Ma quale sarà il contenuto dell’appuntamento previsto per oggi? Le anticipazioni svelano che si inizierà con il backstage della serie della BBC dedicata al gioco della seduzione nel mondo animale.

Superquark 2022, i servizi della sesta puntata

La puntata speciale di Superquark che arriva questa sera in omaggio a Piero Angela sarà poi arricchita dal servizio di Barbara Bernardini su una ragazza guarita da una malattia del fegato grazie alla terapia genica. Seguirà il servizio di Barbara Gallavotti e Cristina Scardovi in cui si parla di toxoplasmosi, una delle infezioni più diffuse della quale non si conoscono del tutto gli effetti. Per “Scienza in cucina” la dottoressa Elisabetta Bernardi parla di agricoltura verticale con Daniela Franco. Per la rubrica “Dietro le quinte della storia” troviamo invece il professor Alessandro Barbero pronto ad illustrarci i dettagli sul blackout di New York del 1977. E ancora per “Psicologia di una bufala” Massimo Polidoro parlerà dei complottisti. Questi sono soltanto alcuni dei servizi previsti per la puntata di questa sera.

