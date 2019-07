Superquark/ Anticipazioni 24 luglio: i licaoni e la partenza di Luca Parmitano

Dopo la sospensione dovuta alla morte di Andrea Camilleri a cui la Rai ha reso omaggio con una programmazione speciale oggi, mercoledì 24 luglio, in prima serata su Rai 1, torna in onda Superquark con una nuova puntata. Al centro dell’appuntamento condotto da Piero Angela, i telespettatori saranno condotti nel mondo dei licaoni, lupi africani che vivono e cacciano in gruppo, con agguati e strategie di attacco molto efficaci e che sono i protagonisti del documentario naturalistico della BBC. La serata continuerà con un servizio su un elettrostimolatore per il cervello, che agisce anche sui muscoli. E’ stata studiata, infatti, una tecnologia per i suoi effetti di potenziamento cognitivo e che si sta affermando nello sport come un nuovo sistema di doping. Per capire come agisce, Barbara Bernardini è andata al Berenson Allen Center for non invasive Brain Stimulation di Boston.

Superquark anticipazioni 24 luglio: la partenza di Luca Parmitano e le rubriche

Il 20 luglio 2019 è stato festeggiato il 50esimo anniversario dell’uomo sulla luna. Una missione che è stata un vero successo grazie all’eccellente preparazione degli astronauti. Alberto Angela è andato al Johnson Space Center di Houston, per seguire la preparazione di Luca Parmitano alla partenza del 20 luglio. Si parlerà, poi, delle serre idroponiche che sono state un vero successo in Olanda e, in studio, Piero Angela ne parlerà con Paco Lanciano. Infine, si parlerà anche delle reti che proteggono i fianchi delle montagne dalle frane per cercare di capire quanto siano efficaci e quanto durano. Come sempre, poi, non mancheranno le rubriche. In “Psicologia di una bufala” con Massimo Polidoro, direttore del CICAP, si parlerà delle truffe su Leonardo. In “Dietro le quinte della storia” con il professor Alessandro Barbero, si affronterà l’ingresso dei primi rappresentanti di colore al congresso degli Stati Uniti d’America. Nella rubrica “Questione di ormoni” con il professor Emmanuele Jannini, si parlerà della castrazione chimica e, infine, con la dottoressa Elisabetta Bernardi, nella rubrica “la Scienza in cucina”, si parlerà della dieta delle mani.

