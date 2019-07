SuperQuark, non va in onda/ Al suo posto “Conversazione su Tiresia” con Camilleri

SuperQuark oggi non va in onda. Al posto della trasmissione scientifica con protagonista Piero Angela, verrà trasmesso “Conversazione su Tiresia” dalle 21.20 circa in poi, per omaggiare la morte di Andrea Camilleri. “Da quando io non vedo più, vedo meglio”. Queste sono state le parole dello scrittore siciliano che inevitabilmente lo avvicinano al modo di pensare di Tiresia. “Stare da solo, cieco, su quell’immenso palcoscenico del Teatro Greco di Siracusa e parlare, raccontare una storia per un’ora e mezzo è stata più che altro una grossa sfida con me stesso. Ho raccolto grazie a Valentina Alferj tutto il materiale possibile su Tiresia. E dopo venti giorni avevamo ben quattro faldoni. Il fatto è che questo personaggio ha attraversato tutta la letteratura da allora ai giorni nostri” aveva dichiarato come riporta l’Ansa. Perché proprio Tiresia? “Perché questo personaggio, malgrado la cecità, vede non solo il presente, ma anche il futuro. – aveva aggiunto lo scrittore – E poi c’era la mia nuova condizione di cieco che mi ha spinto a parlare di questo personaggio visto che sostengo, un po’ come faceva lui, che da quando sono cieco vedo le cose molto più chiaramente. Infine di Tiresia hanno parlato tutti, da Esiodo a Dante passando per Pound ed Elliott. È prismatico: è stato uomo e donna, un personaggio che sembra fatto di pongo”.

SuperQuark torna la prossima settimana

La serata del 17 luglio sarà totalmente dedicata ad Andrea Camilleri: si parte con uno speciale appuntamento di Porta a Porta alle ore 20:35 al posto di Techetechetè, per poi mandare in onda “Conversazione su Tiresia” e poi “Camilleri sono” alle 22:40. In ultimo, passata la mezzanotte, andrà in onda Andrea Camilleri – Io e la Rai Sottovoce. “Andrea Camilleri – ha affermato l’Ad Rai, Fabrizio Salini- è stato un autore con una straordinaria capacità di racconto e ha dato vita a luoghi, trame, espressioni e personaggi entrati nell’immaginario collettivo del paese. Camilleri è parte della storia del nostro Servizio Pubblico, lo è stato da quando negli anni Cinquanta entrò per la prima volta alla Rai ad oggi. Il ringraziamento mio è quello di tutta la Rai: il suo ricordo vivrà anche nella mente e nel cuore di tutti i colleghi che hanno avuto la fortuna di osservare da vicino il suo talento e il suo sorriso”. SuperQuark con Piero Angela, tornerà regolarmente la prossima settimana.

