Superquark, ultima puntata Piero Angela/ Anticipazioni e ospiti 24 agosto: ghiacciai…

Superquark 2022, anticipazioni 24 agosto: “ultima” puntata

Nella prima serata di Rai1 di oggi, mercoledì 24 agosto 2022, andrà in onda l’ultima puntata di Superquark, la trasmissione storica condotta dal compianto Piero Angela, giornalista e divulgatore scientifico scomparso di recente. Non è un caso se l’appuntamento, ricco come sempre di servizi, sarà a tutti gli effetti il lascito finale dell’indimenticabile conduttore che con gentilezza, garbo e chiarezza – doti ormai sempre più difficili da trovare – è riuscito ad avvicinare anche i più giovani al mondo della scienza e della cultura. L’appuntamento con la puntata conclusiva di Superquark, che va di fatto a chiudere un’era, è fissato alle ore 21.20 sulla rete ammiragli di casa Rai.

Tante le rubriche ed i temi di Superquark, affrontati nell’appuntamento odierno, a partire dai ghiacciai, sempre più in via di scioglimento in tutto il mondo. Cosa sta succedendo? Secondo le stime più recenti, i ghiacciai delle Alpi saranno destinati a scomparire del tutto dalla fine del secolo. A tal fine vengono monitorati anche dallo spazio con dei satelliti. Solo studiandoli dall’interno però sarà possibile comprendere pienamente cosa porta a indebolirne il cuore. A tal proposito sarà trasmesso il documentario della Doc Lab realizzato da Marco Visalberghi dal titolo “Gli Ultimi Ghiacci”, nel quale con lo speleologo Francesco Sauro e l’astronauta Luca Parmitano si tenterà di svelare i segreti di questi giganti di ghiaccio.

Dalla medicina personalizzata alla tecnologia: i temi di Superquark

Durante la puntata di Superquark di oggi 24 agosto 2022, sarà posto l’accento sulla medicina “personalizzata”, con Barbara Gallavotti e Rita Antonelli. Si trova in Val D’Aosta un centro che si occuperà di studiare il Dna di migliaia di soggetti. Lo scopo? Scoprire quali sono le possibili caratteristiche che possono influenzare la nostra salute. Protagonista della puntata anche Alberto Angela, figlio del padrone di casa, il quale dalla Groenlandia racconterà gli Inuit, popolo abituato a vivere in condizioni estreme. Ed ancora, viaggio nel sito archeologico di Semermiut, patrimonio Unesco e che racchiude le tracce delle prime fasi di colonizzazione umana della Groenlandia. Alberto Angela ci farà conoscere anche il museo di Qasigiannguit.

Si parlerà anche di tecnologia nell’appuntamento di stasera con Superquark. Capiremo meglio in che modo la microelettronica può aiutare chi soffre di particolari tipi di cecità. Spazio anche al Sincrotrone di Grenoble: la collaborazione tra medici, biologi e fisici permette di esaminare i danni ai singoli organi provocati da patologie tra cui anche il Covid

Superquark, come vederlo in tv e live streaming

La lunga e ricca puntata finale di Superquark si occuperà anche di nuove tecnologie per la sicurezza dei ponti con un servizio ad hoc di Marco Visalberghi. Paolo Magliocco e Gianpiero Orsingher sveleranno l’importanza del gioco per la mente. Tra gli altri ospiti di Piero Angela per le rubriche del programma, ci sarà in studio Elisabetta Bernardi che parlerà della dieta dei calciatori e del sale in “Scienza in cucina”; in “Dietro le quinte della storia” Alessandro Barbero racconterà la guerra più breve della storia mentre Massimo Polidoro protagonista della rubrica “Psicologia di una bufala” ci spiegherà come distinguere i complotti veri da quelli falsi.

Il lungo appuntamento di Superquark in programma oggi su Rai1 si presenta davvero imperdibile per tutta una serie di motivi, uno fra tutti la presenza finale di Alberto Angela. Oltre a poterlo vedere in tv, sarà possibile seguire l’appuntamento anche in diretta streaming attraverso la piattaforma RaiPlay. In che modo? Collegandosi all’app in mobilità – smartphone e tablet – ma anche su SmartTV. La visione potrà avvenire anche da pc collegandosi al sito ufficiale. Nelle medesime modalità sarà possibile poi rivedere dopo poche ore dalla messa in onda televisiva la replica del programma.

