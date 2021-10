Supplica alla Madonna di Pompei/ Diretta tv video streaming: preghiera di devozione

SUPPLICA MADONNA DI POMPEI: SI RIPETE DUE VOLTE L’ANNO

Torna la Supplica alla Madonna di Pompei. Oggi sarà, infatti, recitata sul Sagrato della Madonna del Rosario la preghiera composta nel 1883 dal beato Bartolo Longo, fondatore del Santuario di Pompei. L’appuntamento è al termine della Messa, che sarà presieduta alle 10:35 dall’arcivescovo di Napoli, monsignor Domenico Battaglia. Fu proprio il beato, che alla fine dell’Ottocento avviò la devozione della Madre del Signore, a scegliere le due date. Si tiene infatti l’8 maggio e si ripete la prima domenica di ottobre, che quest’anno cade il 3 ottobre. La Supplica alla Madonna di Pompei è una pratica devozionale che ha una lunga tradizione: si pratica, infatti, da oltre un secolo nel santuario.

Si tratta di una preghiera alla Madonna che è stata modificata più volte nel corso degli anni, nei quali è diventato un evento tale da trasformare Pompei in questi due giorni in un centro di spiritualità mariana in Italia. I numeri dei fedeli che ogni anno si recano a Pompei aumenta di anno in anno, ma questo evento recentemente è stato limitato a causa della pandemia Covid, quindi l’auspicio è che presto si possa tornare alla normalità.

SUPPLICA MADONNA DI POMPEI: LA STRADA DELLA CARITÀ

Nel corso dell’omelia della Messa che aveva preceduto la Supplica alla Madonna di Pompei (qui il link per visualizzare il testo integrale della preghiera) che si è tenuta a maggio, il cardinale Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle cause dei santi, aveva parlato della carità come di una strada aperta anche per noi che ci interroghiamo sul nostro percorso sconvolto dalla pandemia Covid. Per Semeraro bisogna ripartire da quella carità da cui è partito lo stesso Bartolo Longo, perché per i cristiani ha una dimensione duplice: da un lato “traduce” la fede, dall’altro diventa strumento di aiuto. Ma è pur vero che la carità è anche una strada che introduce alla fede. Ne è un esempio il beato Bartolo Longo, che mentre cercava la sua strada tra le vie del Signore trovò quella della carità che lo condusse proprio a lui. «Queste vie di carità il nostro Beato le percorse fino a divenire egli stesso santo di carità». E questa è, dunque, la strada che dobbiamo seguire per ritrovare noi stessi.

COME SEGUIRE IN DIRETTA TV LA SUPPLICA ALLA MADONNA DI POMPEI

Per la Supplica alla Madonna di Pompei arrivano solitamente migliaia di fedeli nella cittadina campana, ma il rito solenne si dovrà svolgere al cospetto di un limitato gruppo di persone nel rispetto delle norme anti Covid, con 100 tra poliziotti, carabinieri e finanzieri ad assicurare l’ordine pubblico. La celebrazione eucaristica in programma oggi, domenica 3 ottobre, però può essere seguita anche in diretta tv e video streaming insieme alla preghiera che si recita al termine. L’evento viene trasmesso, infatti, in diretta tv da Tv2000 e dall’emittente campana Canale 21, che di fatto consentono a tutti di parteciparvi. Ma appunto è disponibile anche la diretta streaming della Supplica alla Madonna di Pompei, uno degli eventi più attesi dai devoti mariani di tutto il mondo, sul sito dei canali di riferimento. Prevista anche una replica della recita della Supplica alle ore 19 dello stesso giorno su Canale 21, la cui trasmissione sarà visibile in Campania, Lazio, Molise e Puglia ai canali rispettivamente 12, 10, 72 e 117.



