SUPPLICA ALLA MADONNA DI POMPEI/ Diretta tv streaming preghiera dal celebre santuario

Si terrà questa mattina la supplica alla Madonna di Pompei, così come da tradizione. L’8 maggio, infatti, si tiene quello che è il primo dei due appuntamenti nell’anno solare dedicato alla Beata Maria Vergine di Pompei, che precederà quello che si celebrerà la prima domenica di ottobre, il giorno della Madonna del Rosario. Si tratta di una pratica che si tiene da più di un secolo presso il santuario di Pompei, ed è legata alla devozione a San Michele Arcangelo, una giornata seguita non soltanto in Italia ma in tutto il mondo dalla comunità cattolica.

A questo link potrete trovare il testo completo della supplica alla Madonna di Pompei, che qui vi riportiamo solo nella sua parte iniziale: “Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Augusta Regina delle Vittorie, o Sovrana del Cielo e della Terra, al cui nome si rallegrano i cieli e tremano gli abissi, o Regina gloriosa del Rosario, noi devoti figli tuoi, raccolti nel tuo Tempio di Pompei, in questo giorno solenne, effondiamo gli affetti del nostro cuore e con confidenza di figli ti esprimiamo le nostre miserie. Dal Trono di clemenza, dove siedi Regina, volgi, o Maria, il tuo sguardo pietoso su di noi, sulle nostre famiglie, sull’Italia, sull’Europa, sul mondo. Ti prenda compassione degli affanni e dei travagli che amareggiano la nostra vita. Vedi, o Madre, quanti pericoli nell’anima e nel corpo, quante calamità ed afflizioni ci costringono. O Madre, implora per noi misericordia dal Tuo Figlio divino e vinci con la clemenza il cuore dei peccatori. Sono nostri fratelli e figli tuoi che costano sangue al dolce Gesù e contristano il tuo sensibilissimo Cuore. Mostrati a tutti quale sei, Regina di pace e di perdono”.

SUPPLICA ALLA MADONNA DI POMPEI, DIRETTA TV STREAMING SU CANALE 21 E TV2000

Come da tradizione, la Supplica alla Madonna di Pompei sarà visibile in diretta televisiva e per farlo vi basterà recarvi su Canale 21 a partire dalle ore 10:00 di oggi, sabato 8 maggio 2021. Verrà trasmessa la Santa Messa, dopo di che si terrà la vera e propria Supplica. Chi non potesse seguirla in diretta tv, potrà vederla dalla ore 18:30 sempre di oggi, quando verrà trasmessa la replica. L’evento potrà essere seguito anche in diretta streaming, attraverso il personal computer, lo smartphone o il tablet, visitando il sito di Canale 21, Canale21.it, dove troverete i link dedicati. La Supplica sarà trasmessa anche da Tv2000 (al numero 28 del digitale terrestre, 18 di tivùsat e 157 di Sky), con le dirette a partire dalle ore 6:30, quindi a seguire altri appuntamenti in mattinata. La preghiera alla Madonna del Rosario sarà diretta da Cardinal Marcello Semeraro Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, nonchè dall’Arcivescovo di Pompei monsignor Tommaso Caputo e dal Clero della Prelatura di Pompei. La Supplica alla Madonna di Pompei, così come ogni altro evento in tempo di covid, sarà ovviamente limitato e di conseguenza la diretta televisiva e streaming assume una valenza ancora maggiore.

