Susanna Tamaro, foto choc in sedia a rotelle: “Caduta dalle scale, potevo morire”/ “Crisi di sonnambulismo…”

Incidente per la scrittrice Susanna Tamaro: “Caduta dalle scale in una crisi di sonnambulismo”. Come sta

Con una foto che ha allarmato tutti i suoi fan, Susanna Tamaro torna sui social dopo giorni di silenzio mostrandosi su una sedia a rotelle, ferita alla testa e braccio fratturato. Un’immagine shock che la celebre scrittrice di ‘Va dove di porta il cuore’ ammorbidisce mostrandosi sorridente, tranquilla. Nel lungo post che affianca la foto pubblicata su Facebook, Tamaro spiega poi di essere caduta dalle scale nel pieno di una crisi di sonnambulismo.

Soleil Sorge: " I soldi non fanno la felicità, ma..."/ Fan in visibilio, per il messaggio di Capodanno 2024!

“Vi siete stupiti che non ho scritto niente nel periodo delle feste? Avevo già pensato a un post per il 19 dicembre […] ma la notte del 18 ho avuto un bruttissimo incidente.” ha esordito la scrittrice, svelando dunque che “In una crisi di sonnambulismo, infatti, ho fatto un piano di scale in volo.” Una caduta della quale si è accorta in pieno vuoto: “Che shock quando mi sono svegliata e ho capito che stavo volando senza sapere come atterrare.”

ANTICIPAZIONI AMICI 2023, ED. 23/ Registrazione puntata 7 gennaio 2024: doppia sorpresa per Simone, Marisol…

Susanna Tamaro in sedia a rotelle dopo l’incidente: “Potevo morire, sono fortunata”

Susanna Tamaro si è però detta felice perché le cose sarebbero potute andare molto peggio: “Eppure, già quando ero in ambulanza, non facevo altro che dirmi: come sono felice, come sono fortunata perché avrei potuto morire o rimanere paralizzata e invece sono ancora viva, pur con un po’ di fratture.”

Nonostante la gioia di essere viva, la scrittrice ha comunque sottolineato che fare i conti con ferite e fratture non è una cosa semplice: “La lotta con il dolore mi ha tolto tutte le energie per i pensieri che avrei voluto condividere con voi. – tuttavia la conclusione del post è propositiva – Ma ho pensato anche che se sono ancora qui è anche per il vostro affetto e per le tante cose che ci uniscono. Grazie per i bellissimi messaggi che mi avete mandato! Presto risorgerò!”

Amici 23, s'infiamma la gara inediti su Radio Zeta/ Il vincitore tra Petit, Holden, Moda, Lil Jolie, Mew e...













© RIPRODUZIONE RISERVATA