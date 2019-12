Susanna Tamaro: “Mi ritiro dalla vita pubblica”/ “Colpa della sindrome di Asperger”

Annuncio a sorpresa da parte della scrittrice Susanna Tamaro. Nel giorno del suo 62esimo compleanno la stessa ha comunicato di volersi ritirare dalla vita pubblica, anche se continuerà ancora a scrivere. Tutta colpa di un problema di salute, che la costringe a stare a riposo, per via della difficoltà nel muoversi: “Soffro di una sindrome neurologica, quella di Asperger – le sue parole a Orvieto, dove era in corso la sua festa di compleanno – che dà tanti vantaggi, come una memoria spaventosa, ma anche tanti svantaggi, soprattutto dopo 50 anni. Scelgo di rimanere a casa per poter ancora scrivere. Non è un ritiro per il disgusto del mondo”. E così che l’autrice del bestseller “Va dove ti porta il cuore”, capace di vendere 15 milioni di copie e scritto all’epoca (1994), a computer (quasi un sacrilegio), decide di dire addio alla vita pubblica, ritirandosi a quella privata.

SUSANNA TAMARO, IL SUCCESSO E LE MINACCE DI MORTE

E a proposito di quel clamoroso successo, la Tamaro ha spiegato: “All’inizio, quando ho visto che Va’ dove ti porta il cuore era primo in classifica ho pensato ad un errore. Poi ci è rimasto per tre anni. Il libro ha parlato a tutto il mondo, evidentemente ha toccato qualcosa di umano che lega tutti e questa è una ricchezza enorme per uno scrittore. Ho risposto a migliaia di mail e lettere, poi ho scoperto che solo Hermann Hesse lo faceva”. Un successo che ha portato fama, soldi ma anche minacce di morte: “Per 10 -15 anni – ha aggiunto la scrittrice – ho ricevuto attacchi a 360 gradi da tutte le parti, anche minacce di morte. C’era un clima di caccia alle streghe, perché ero io la strega. Per un’artista molto sensibile come me è stato terribile. Ne ho sofferto molto e mi ha tolto la gioia di scrivere che avevo prima”. La Tamaro è quindi tornata sulla sindrome di Asperger di cui soffre: “Finché ero giovane ho potuto gestirla, dopo i 50 ho cominciato a peggiorare. Non posso più muovermi, viaggiare, fare incontri, non ho più forza per farlo e dovendo scegliere scelgo di rimanere a casa per poter ancora scrivere”.

