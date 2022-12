Susanna Vianello, figlia Wilma Goich morta di cancro/ “Manca essere chiamata mamma”

Wilma Goich non dimentica Susanna, la figlia morta per un cancro nel 2022: “Manca essere chiamata mamma”

Susanna Vianello è la figlia di Wilma Goich ed Edoardo Vianello, morta nell’aprile del 2020 a causa di un terribile cancro che l’ha portata via in brevissimo tempo. La sua scomparsa, inevitabilmente, rappresenta un dolore profondo e radicato nel cuore di mamma Wilma, che anche al Grande Fratello VIP si è aperta su questo tema così intimo e doloroso. Proprio nella casa più spiata di Italia, la Goich ha dedicato il suo bellissimo racconto alla figlia, condividendo con tutto il pubblico la nostalgia che prova ogni giorno, da quando Susanna se ne è andata.

“Negli ultimi due anni ogni volta che mi hanno fatto un’intervista ho pianto”, ha raccontato la concorrente dentro la casa del GF VIP. “Mi manca di essere chiamata mamma. C’è un vuoto pazzesco… Edoardo soffre come me. Ci siamo tutti riavvicinati ma non è sufficiente”, disse invece in una intervista di qualche tempo fa a Storie Italiane. “Susanna era unica. Unica in tutto quello che faceva. Aveva la dote di far riunire le persone“, ha spiegato la cantane, che ancora non si dà pace per la malattia che colpì la figlia.

Susanna Vianello, la sua morte è un vuoto incolmabile per Wilma Goich e Edoardo Vianello

In tutto questo la Goich e Vianello hanno dovuto rimboccarsi le maniche e compattarsi per superare la morte della figlia Susanna a causa di quel maledetto tumore fulminante. “Il momento più triste della mia vita. Una cosa indescrivibile che ho cercato di tenere dentro di me il più possibile. E’ un dolore così forte, personale e presente che non serve coinvolgere gli altri”, aveva commentato il cantante. Susanna Vianello era nata il 20 luglio del 1970, poco dopo le nozze dei suoi genitori, e come loro aveva coltivato una grande passione per la musica. Lavorava come speaker, ma era anche responsabile di uno store di una catena di articoli per la casa, oltre ad essere impegnata attivamente in un centro turistico.

