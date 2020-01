Suso al Siviglia/ Calciomercato, accordo col Milan: tifosi rossoneri esultano sul web

Suso dà l’addio al Milan: il fantasista spagnolo sarà un nuovo calciatore del Siviglia. Reduce da una prima parte di stagione tra alti e bassi, il classe 1993 è già in Andalusia per sostenere le visite mediche di rito e firmare il contratto con i Nervionenses. I due club hanno raggiunto l’accordo sulla base di un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto fissato ai 20 milioni di euro. Secondo quanto riporta Sport Mediaset, il diritto potrebbe trasformarsi in obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi e al raggiungimento della qualificazione in Champions League. Dopo settimane di indiscrezioni, scritta la parola fine sul futuro dell’ex Liverpool: dirigenza rossonera già al lavoro per sostituirlo, nel mirino Alexis Saelemaekers e Adnan Januzaj.

Accolto all’aeroporto dal direttore sportivo Monchi, Suso è pronto a rilanciarsi con la casacca del Siviglia. Il tecnico Julen Lopetegui si è detto soddisfatto dell’operazione conclusa dal club: «E’ un calciatore di nostro gradimento, arriva per darci una mano: lo conosciamo bene». La cessione dell’esterno mancino ha mandato in estasi i tifosi del Diavolo, che hanno accolto di buon grado l’operazione conclusa da Boban e Maldini. Ma la dirigenza rossonera non si fermerà qui: il prossimo a partire potrebbe essere Piatek, richiesto dall’Hertha Berlino. Da valutare anche il destino di Ricardo Rodriguez: la trattativa col Napoli è saltata, resta viva la pista che porta al PSV Eindhoven.

