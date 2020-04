Suso al Siviglia?/ Calciomercato, se la Liga si ferma sarà riscattato: 25mln al Milan

Pubblicità

Tiene ovviamente banco anche in Spagna il tema scottante della ripresa degli allenamenti e dunque anche il ritorno in campo per il campionato della Liga, dopo lo stop per l’esplodere dell’emergenza coronavirus. Per il momento la federazione, dopo l’ok del Governo appare ben sicura di poter presto chiudere in campo la stagione 2019-20 ma se così non fosse, certo lo stop alla Liga avrebbe dirette conseguenze per il calciomercato estivo, anche per le operazioni in casa Milan. Non abbiamo infatti scordato che al momento vi è un tesserato rossonero nello spogliatoio del Siviglia, ovvero Suso, arrivato con la formula del prestito dal Milan solo lo scorso mese di gennaio, per il quale vige nel contratto un obbligo di riscatto nel momento in cui, a fine stagione, lo stesso club biancorosso arrivi a determinati obiettivi. Come l’accesso alla Champions league, che ad ora in caso di stop del campionato sarebbe garantita.

SUSO AL SIVIGLIA: AL MILAN ARRIVEREBBERO 25 MILIONI

L’automatismo è dunque evidente: se il campionato spagnolo dovesse concludersi definitivamente per l’emergenza coronavirus, cristallizzando l’ultima classifica completa, ecco che la squadra di Lopetegui sarebbe direttamente qualificata per la prossima edizione della Champions league. E in tal caso scatterebbe da parte del club spagnolo l’obbligo di riscattare lo stesso Suso, dietro versamento di ben 25 milioni nelle casse del Milan. Un’eventualità che certo farebbe sorridere la dirigenza rossonera, che realizzerebbe così un’ampia plusvalenza, e che pure è stata recentemente confermata anche dallo stesso esterno: “Ci sono diverse opzioni per il mio riscatto, ma se dovessimo qualificarci in Champions resterei sicuramente”. E lo stesso giocatore sarebbe ben contento di rimanere in Spagna: benché di recente abbia riaffermato il proprio amore per i colori rossoneri, pure Suso si sta trovando molto bene agli ordini di Lopetegui e pare che sia in ogni caso volontà della dirigenza spagnola di trasformare in via definitiva, la sua permanenza in Liga.



