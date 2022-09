Susy Del Giudice, compagna Giovanni Esposito/ Il successo con Salemme, poi…

Susy del Giudice, compagna di Giovanni Esposito: gli inizi in teatro, poi…

Forse non tutti sanno che l’attrice napoletana Susy del Giudice è sposata con il collega Giovanni Esposito, con cui ha messo al mondo una figlia di nome Mela. Assunta Del Giudice, il vero nome della classe 1969, comincia a muovere i primi passi nel mondo del teatro fin da giovanissima, debuttando all’età di soli sette anni con uno dei grandi interpreti del teatro napoletano, Beniamino Maggio.

Il suo percorso nel mondo dello spettacolo teatrale si intensifica e impreziosisce con collaborazioni di spicco, come quelle collezionate con Mario Scarpetta, Luigi De Filippo, Aldo Giuffrè, Armando Pugliese e Giancarlo Sepe. In seguito si ritaglia un ruolo da protagonista negli spettacoli del mitico Vincenzo Salemme, per poi passare al cinema.

Susy del Giudice, la storia d’amore con Giovanni Esposito: ad unirli il cinema?

Susy Del Giudice quindi si afferma con il film Luna rossa mentre in televisione ottiene un successo importante con le serie tv Capri e Gomorra. Nel 2022 arriva la candidatura al David di Donatello come miglior attrice non protagonista per il suo ruolo ne I fratelli De Filippo. Per quanto riguarda la vita privata, come dicevamo, è riuscita a costruire una bella famiglia con il collega Giovanni Esposito. Nonostante i due non amino particolarmente apparire, sono molto apprezzati dal pubblico sia come coppia che come professionisti.

