Svante Paabo, Nobel medicina e fisiologia 2022/ Scoprì genomi degli ominini estinti

Il nuovo Premio Nobel per la medicina e la fisiologia 2022 è Svante Paabo. Quest’oggi, lunedì 3 ottobre, è giunta la comunicazione in merito all’assegnazione di uno dei Nobel più ambiti e nel contempo attesi, andato appunto al biologo svedese per le sue scoperte riguardanti i genomi degli ominidi estinti e sull’evoluzione dell’uomo. L’annuncio è avvenuto nella mattinata di oggi presso il Karolinska Institute di Stoccolma, in Svezia, e stando a quanto fatto sapere appunto in occasione della cerimonia di premiazione, la vittoria è stata assegnata «per le sue scoperte riguardanti i genomi degli ominidi estinti e l’evoluzione umana».

Come si legge sul sito del Corriere della Sera, i pronostici della vigilia davano come possibili vincitori quei ricercatori e quegli scienziati che hanno portato avanti le scoperte inerenti la tecnologia mRna, divenuta di fatto famosissima negli ultimi due anni a seguito dello sviluppo dei vaccini contro il covid, “farmaci” in grado di salvare milioni di vite in tutto il mondo. Svante Paabo succede così a David Julius e Ardem Patapoutian, che l’anno scorso avevano ottenuto il premio Nobel per la medicina e la fisologia a seguito delle loro scoperte sui recettori di temperatura e il tatto.

NOBEL MEDICINA E FISIOLOGIA 2022, SVAANTE PAABO: I PROSSIMI PREMI

Quello di Medicina e Fisiologia a Svante Paabo Premio Nobel 2022 che verrà svelato in questi giorni. Domani, martedì 4 ottobre, sarà annunciato il premio Nobel per la Fisica, quindi mercoledì 5 ottobre toccherà a quello per la Chimica, poi giovedì 6 ottobre quello della Letteratura, e infine i due premi storicamente più “prestigiosi” senza nulla togliere agli altri, ovvero, quello per la Pace, venerdì 7 ottobre, e quello per l’Economia lunedì 10 ottobre.

Chi ottiene l’ambito riconoscimento da parte dell’accademia svedese, oltre a vedere il proprio nome impresso in maniera indelebile nella disciplina per cui ha vinto, riceve anche un premio da 10 milioni di corone svedesi, che in euro sono circa 900mila. Il denaro verrà consegnato durante la cerimonia ufficiale del prossimo 10 dicembre.

