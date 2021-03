Svegliati amore mio, Simona Izzo spoilera il finale/ Video gaffe: “Una mamma che…”

Parte questa sera, 24 marzo, su Canale 5 l’attesissima nuova mini serie Svegliati amore mio. Da giorni ormai va infatti in onda il promo, sulle note di “Fai rumore” di Diodato, di questa storia che vede protagonista Sabrina Ferilli nelle vesti di una madre coraggiosa che combatte per la vita della propria figlia Sara. La serie è basata su una storia vera ed è diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo.

Proprio quest’ultima, però, ringraziando entusiasta tutti dopo la fine dei lavori di montaggio per lo show, si è lasciata andare ad una gaffe. La regista e nota doppiatrice ha infatti svelato quale sarà il finale della storia, una chiusura – stando alle sue parole – a lieto fine.

Simona Izzo svela il finale di Svegliati amore mio?

Nel video postato sui social, Simona Izzo esordisce dicendosi al settimo cielo: “Sono felice! Ho quasi finito insieme a Ricky (Tognazzi, suo marito e resista, ndr) il missaggio di Svegliati amore mio. Ringrazio Mediaset, Sabrina Ferilli, tutti gli attori, Piersilvio Berlusconi… ringrazio tutti per averci fatto fare questo film. Perché era necessario, perché soltanto raccontando certe storie, non dico che si possa cambiare il mondo, però fanno pensare.” A questo punto la regista lancia lo spoiler sul finale mentre ringrazia la Ferilli per il suo lavoro: “Grazie Sabrina per avere fatto questa mamma coraggio meravigliosa che combatte e vince.” A quanto pare, la battaglia della protagonista, questa ‘mamma coraggio’, e di sua figlia alla fine si concluderà per il meglio.

#SimonaIzzo con cuore, generosità, passione e tantissima energia ringrazia tutti coloro che le hanno permesso di realizzare questa nuova serie tv. Ascoltiamola. #SvegliatiAmoreMio su #Canale5 e @MediasetPlay @SimonettaIzzo 🎯🎬😻 pic.twitter.com/MQ4YACdbMg — Fiction Mediaset (@fictionmediaset) March 22, 2021

