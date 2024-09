Simona Izzo e il dolore per la morte di mamma Liliana D’Amico e papà Renato: “Sono orfana ed è insopportabile”

Monica Setta nel suo talk in prima serata su Rai2 ha avuto ospite Simona Izzo. La regista, doppiatrice, attrice e produttrice si è raccontata sulla sua vita privata partire dall’ex marito Antonella Venditti. La regista l’ha difeso del brutto scivolone avuto di recente durante un suo concerto mentre alla domanda: se tornasse indietro le perdonerebbe ha risposto sinceramente: “No, uno perché non avrei poi conosciuto Ricky (Tognazzi, ndr) e poi perché io sono una che non perdona. Non riesco a perdonare.” Simona Izzo ha lasciato Antonello Venditti perché l’ha tradita ma, incalzata da Monica Setta, non è voluta ritornare sull’argomento.

Spazio, invece, durante l’intervista a Storie di donne al bivio ha avuto il recente lutto che ha colpito Simona Izzo: è morta la mamma Liliana D’Amico: “Io ora sono orfana, ed adesso mia madre e mio padre sono Ricky, mio figlio Francesco, però l’orfanità è insopportabile.” Dolore immenso per Simona Izzo è stato anche la morte del padre Renato Izzo morto 2023 a causa di un errore medico:“Ha avuto un incidente in sala operatoria e io non ho perdonato il medico. Ha fatto un’operazione alla carotide e poi nella lunga operazione qualcosa va storta ed ha un ictus. L’hanno operato per evitare un ictus ed ha avuto un ictus.”

Durante la chiacchierata con Monica Setta, Simona Izzo ha parlato anche della sua malattia, una depressione bipolare subclinica in cui ha avuto al fianco il marito Ricky Tognazzi. E proprio parlando del marito ha rivelato anche com’è il rapporto tra l’attore e regista ed il figlio Francesco Venditti ha rivelato: “Le è stato chiesto se fosse un secondo padre lui ha risposto ‘Ricky non è secondo a nessuno'”. Infine ha rivelato il perché non si è curata: “Avevo paura che con gli stabilizzatori dell’umore mi si appiattisse la personalità.” E l’unico uomo che le è stato accanto è stato Tognazzi: “Lui non mi ha detto tu stai male ma io ti curerò. Ed io ho pensato di aver un uomo che mi aiutasse ad essere felice.”