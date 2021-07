Svetlana Gombeva, arciera sviene alle Olimpiadi di Tokyo/ Video, paura ma “Sto bene”

Paura stamane alle Olimpiadi di Tokyo 2020. In attesa della cerimonia di apertura che darà ufficialmente il via alla manifestazione olimpica, le competizioni sono già iniziate e fra i tanti atleti impegnati vi era anche la russa Svetlana Gomboeva. L’arciera stava gareggiando nelle fasi preliminari del torneo di tiro con l’arco quando si è accasciata a terra a causa del caldo eccessivo. La Gomboeva è stata immediatamente soccorsa dai medici delle altre squadre, compresa quella italiana, e dopo qualche attimo si è ripresa; la stessa è stata quindi portata all’ombra dopo di che, come segnalato dai colleghi di Fanpage, è stata portata in ospedale per i controlli di rito.

Le condizioni della 23enne non destano comunque preoccupazioni in quanto le notizie che giungono dall’ospedale sono positive e la stessa potrà tornare a gareggiare per le sfide in programma nei prossimi giorni. E’ stato quindi un semplice colpo di calore a mettere ko l’arciera della nazionale russa, complice il caldo eccessivo che sta imperversando in questi giorni proprio dalle parti di Tokyo. Non sono comunque mancati attimi di spavento, ma le reazione dei soccorsi è stata pressochè immediata e subito si è scongiurato il peggio.

SVETLANA GOMBOEVA SVIENE PER IL CALDO ALLE OLIMPIADI DI TOKIO: SITUAZIONE TRANQUILLA

“Svetlana è svenuta ed è caduta – sono le parole del commissario tecnico della squadra femminile di arcieri russi, Popov – i primi ad avvicinarsi sono stati i medici di Italia, Gran Bretagna e Stati Uniti. Le è stato dato il primo soccorso, dopo di che i medici locali l’hanno portata via. Non poteva sopportare tutto il giorno al caldo. A Vladivostok, dove ci siamo allenati prima, il tempo era simile”.

Così invece la compagna di squadra, Petrova: “Con Sveta è già tutto normale. I medici l’hanno visitata e le hanno dato da bere dell’acqua. Hanno detto che era un normale colpo di sole, aveva bisogno di tornare a casa e dormire. L’avevano già rilasciata. Sveta è con noi, si sente bene. Quindi sarà nei ranghi per la competizione a squadre”. A confermare il fatto che la Gomboeva stia bene, le parole della stessa atleta, che parlando con TAAS, ha spiegato: “Va tutto bene. Ho un terribile mal di testa ma in generale sto bene. Sono pronta per continuare a gareggiare, va tutto bene”. Di seguito il video delle fasi post-svenimento.

