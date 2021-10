Sveva Accorrà, perchè si è ritira da Il Collegio 6?/ Sotto choc per taglio capelli

Sveva Accorrà si ritira da Il Collegio 6. La giovane studentessa dura poche ore all’interno del docu-reality di Raidue. Il consueto taglio di capelli di inizio anno scolastico è troppo drastico per la concorrente, che decide di abbandonare il programma decisamente prima del previsto. Sembrava poterla seguire anche Rebecca Parziale, la quattordicenne genovese che alla fine ha preferito tagliare i capelli piuttosto che dirigersi verso il cancello. “I ragazzi devono fare quello che dico io. Ho la fila, mi sento la principessa, sono testarda e permalosa”, ha detto prima di sottoporsi al cambio look. Sveva Accorrà, invece, non ha accettato compromessi e ha deciso di interrompere la sua esperienza ne Il Collegio 6 prima ancora di iniziarla.

Sveva Accorrà si ritira da Il Collegio 6, spaventata dal taglio di capelli

Sveva Accorrà è sotto choc quando vede i tagli drastici sulle capigliature dei suoi compagni di classe. Ed è in quel momento che decide di tornare in camera, fare la sua valigia e tornare al cancello. “Sarebbe stata una bella esperienza questa de Il Collegio 6, però non ho retto”, ammette davanti alle telecamere di Raidue. Una delle sorveglianti la accompagna alla porta e nemmeno i saluti affettuosi e già nostalgici dei compagni servono a farla tornare sui suoi passi. “Sono felice di questa decisione perché dopo mi sarei pentita del taglio dei capelli”.

