Svizzera, controlli su Paramount Energy: avrebbe eluso sanzioni anti-Russia/ Attività spostate a Dubai

Le autorità svizzere stanno sondando gli accordi legali di un importante commerciante di petrolio con sede a Ginevra che avrebbe concluso determinati accordi per eludere le sanzioni russe. Si tratta di uno dei primi sforzi noti di un’autorità europea per indagare sul rispetto del regime di sanzioni occidentali sul petrolio russo, come spiega il Financial Times Europe. La Svizzera, così come l’UE, ha assunto sanzioni contro Mosca, ponendo un tetto massimo di 60 dollari al barile sul commercio di greggio russo. Secondo le regole svizzere, le filiali estere di una società locale sono in gran parte esenti se sono “legalmente indipendenti”.

Il fondo sarebbe stato utilizzato dalla Paramount Energy & Commodities SA con sede a Ginevra, fondata da Niels Troost, che lo scorso anno ha trasferito la sua attività di trading petrolifero russo a una società con un nome quasi identico negli Emirati Arabi Uniti. La società con sede a Dubai, la Paramount Energy & Commodities DMCC, ha continuato a esportare greggio dalla Russia orientale sopra al massimo di 60$ al barile, limite introdotto dal G7 a dicembre. Dopo il rapporto del FT, il Segretariato di Stato svizzero per gli affari economici, il dipartimento responsabile dell’applicazione delle sanzioni ha chiesto spiegazioni a Paramount SA in merito al suo rapporto con Paramount DMCC negli Emirati Arabi Uniti e al commercio di petrolio russo.

La richiesta di spiegazioni all’azienda

Le sanzioni imposte alla Russia avevano lo scopo di continuare a far fluire verso i mercati al di fuori dell’Europa e degli Stati Uniti il suo petrolio, limitando al tempo stesso le entrate acquisite dal Cremlino. Il risultato è stato uno spostamento massiccio e continuo delle attività di commercio di petrolio dall’Europa a Paesi come gli Emirati Arabi che non hanno imposto le sanzioni dell’Occidente. Alcuni commercianti arabi hanno scelto di rispettare il limite di prezzo per mantenere l’accesso ai servizi occidentali, altri no. Nella mail inviata, la SECO ha chiesto a Paramount SA di confermare a quale prezzo avesse venduto petrolio russo da dicembre e se qualcuno detenga azioni sia di Paramount SA che di Paramount DMCC.

Paramount SA ha dichiarato al FT di aver risposto in modo esauriente alle domande della SECO. Ha poi spiegato che Paramount DMCC è una sussidiaria di Paramount SA, ma ha sottolineato che le società erano “persone giuridiche separate” e di “non condividere amministratori”. Fabian Maienfisch, portavoce del dipartimento, ha affermato: “Le autorità svizzere valutano caso per caso in che misura gli atti commessi all’estero ricadono sotto la giurisdizione svizzera e quindi sotto le disposizioni sanzionatorie della Svizzera“.











