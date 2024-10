Chi è Swami Anaclerio: tutto sulla figlia di Elenoire Casalegno

Swami Anaclerio nasce il 22 novembre 1999 a Milano ed è il frutto dell’amore tra la showgirl Elenoire Casalegno e Dj Ringo, il cui vero nome è Rocco Maurizio Anaclerio. Swami è nata quando Elenoire Casalegno aveva solo 23 anni ed era all’apica della carriera. Il nome di Swami significa amore ed è stato scelto insieme dai genitori. Swami era solo una bambina quando i genitori si separano ma non accusa il distacco perché Elenoire Casalegno e Dj Ringo sono stati bravi a costruire un rapporto sereno crescendo insieme la loro bambina che è legatissima ad entrambi. Pur essendo cresciuta nel mondo dello spettacolo per il lavoro svolto da mamma Elenoire e papà Ringo, Swami sembra condurre una vita lontano dalle luci dei riflettori.

A parte qualche sfilata da modella, esattamente come la Casalegno e qualche apparizione televisiva come l’incursione nella casa del Grande Fratello Vip per fare una sorpresa alla mamma, Swami non sembra affatto interessata alle luci dei riflettori.

Swami Anaclerio e il rapporto con mamma Elenoire Casalegno

Ai microfoni di Storie di donne al Bivio, Elenoire Casalegno ha parlato del rapporto con la figlia Swami e del distacco che è arrivato quando Swami ha deciso di andare via di casa cominciando a percorrere da sola il percorso della vita. Accettare il distacco non è stato facile per la Casalegno che è cresciuto con la propria bambina condividendo tutto con lei.

“Mia figlia è andata via da casa da poco”, ha detto Elenoire. “Io e lei siamo cresciute insieme in maniera simbiotica. È la persona con la quale ho convissuto tantissimo e quindi ritrovarmi improvvisamente a casa da sola non è stato facile. Mi ritrovavo a fare gesti quotidiani per due, a fare la spesa per due. È un momento dove veramente si stacca il cordone ombelicale. Però lì capisci che i figli non ti appartengono. I figli non sono nostri, noi li mettiamo al mondo, ma dobbiamo dare loro la libertà di scegliere”.