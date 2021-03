Sweeney Todd Il diabolico barbiere di Fleet Street/ Su Italia 1 il film con J.Depp

Sweeney Todd Il diabolico barbiere di Fleet Street va in onda dalle ore 23.45 di oggi, 25 marzo, su Italia 1. Il film, girato da Tim Burton nel 2007, vede come protagonisti principali Johnny Depp, Helena Carter e Alan Rickman. Il genere del film è musical, grottesco thriller e drammatico, tutti elementi che da sempre caratterizzano quella che è la tecnica di regia utilizzata da Tim Burton. L’opera ha riscosso molto interesse tra gli appassionati di genere in Italia con molti che hanno visto nei numerosi omicidi una vera e propria citazione al cinema del maestro dell’orrore Mario Bava. Il film è scritto bene e la parte musical stupisce e non annoia come magari capita a chi non è avvezzo al genere.

Sweeney Todd Il diabolico barbiere di Fleet Street, la trama

La trama di Sweeney Todd Il diabolico barbiere di Fleet Street ruota attorno alle vicende di Benjamin Barker, un barbiere inglese che viene ingiustamente accusato di omicidio, e per questo rinchiuso in prigione. Egli, nonostante la sua innocenza, sconta in ogni caso la pena, aspettando così con ansia il giorno di uscire. Tuttavia, una volta scontata la sua pena, nulla è più come prima: una volta libero, infatti, egli vuole a tutti i costi saziare la sua sete di vendetta per quanto successo alla sua famiglia. Il barbiere, infatti, non vuole vendicarsi di quanto accaduto alla sua vita, ma vuole vendicarsi di tutte quelle persone a causa di quanto successo a sua moglie e a sua figlia. Una volta imprigionato, infatti, egli è tenuto ad allontanarsi da casa sua e dalla sua famiglia, motivo per il quale decide di attuare la sua vendetta.

Video, il trailer del film

