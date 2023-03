Sydne Rome “Julio Iglesias? Fatto bene a non sposarlo”/ “Le mie figlie adottate…”

Sydne Rome abbraccia in diretta a Oggi è un altro giorno Simona Marchini, che ha conosciuto agli inizi della sua carriera ed è rimasta sua amica. Impegnata in un film di Pupi Avati, l’attrice ha ritrovato anche Roman Polanski. «Ho debuttato con lui e dopo mezzo secolo ci siamo ritrovati per un film», ha dichiarato. Nell’intervista di Serena Bortone c’è spazio anche per l’amore. Infatti, nel 1977 Sydne Rome si innamorò di David Bowie: «Era molto divertente, un grande artista. Poi abbiamo fatto un film insieme. Mi disse che era un giapponese che si era reincarnato».

Ma Sydne Rome è stata legata sentimentalmente anche a Julio Iglesias: «Ti dico solo una cosa: la prima volta che ci incontrammo mi ha morse sulla testa, perché era molto alto. Era divertente anche lui, era carino. Non era uno da tenersi marito? Assolutamente no. Ho fatto bene a non sposarlo».

Sydne Rome e le figlie adottate col marito Roberto Bernabei

Simona Marchini a proposito del suo rapporto con Sydne Rome a Oggi è un altro giorno ha spiegato: «Noi due eravamo due colleghe molto carine e serene, ci piacevamo e ci eravamo simpatiche». Sydne Rome ha poi parlato delle figlie che ha adottato col marito Roberto Bernabei: «La maternità è stata molto bella. Fare il genitore è stato molto difficile. I bambini che adotti hanno crisi di identità, tu per loro sei un enigma, quindi il rapporto a volte è difficile. Come l’ho risolto? Con tanto amore, è tutto là». Ora è nonna: «Abbiamo avuto una seconda possibilità. Ora i nostri nipoti vivono con noi». Ora è nonna, ma non smette di fare l’attrice: «Roman Polanski? Mi ha fatto fare un provino, ma non posso dire niente, è un film sul Capodanno del 2000 in Svizzera. Sono tutti personaggi ricchi che pensano che la fine del mondo sia vicina».

