Sydney Martin, chi é la fidanzata di Angus Cloud?/ “Vivevo in un camper, da senzatetto..”

Angus Cloud muore all’età di 25 anni: l’attore era fidanzato con la modella Sydney Martin e…

Il mondo dello showbiz piange la scomparsa dell’attore Angus Cloud e, intanto, desta particolare curiosità online il nome di Sydney Martin, la modella legata alla vita dello scomparso. Angus Cloud muore all’età di 25 anni, il 31 luglio 2023, gettando nello sconforto i più intimi e non solo, in particolare i fan. L’attore di Euphoria é stato, per un periodo di tempo, al fianco della modella Sydney Martin, e i due divergevano tra loro per pochi anni di differenza di età.

Lorella Boccia, incidente all'occhio "abrasione corneale"/ "Sento un dolore atroce": cos'è successo

La vita dell’attore fidanzato con Sydney Martin potrebbe essersi spenta in seguito all’assunzione di sostanze stupefacenti. O almeno questo é stando a quanto si apprende dai giornali e i siti di informazione, relativamente alla scomparsa. Angus Cloud era fidanzato con l’attrice e modella americana Sydney Martin. Nata il 19 settembre 2000, anche Sidney avrebbe patito la sofferenza in famiglia come il fidanzato scomparso, in quanto cresciuta con una madre single ad Anchorage, in Alaska. Anche se appena maggiorenne la modella si trasferiva a Los Angeles, per poi dedicarsi allo studio della recitazione, una svolta che di lì a poco le avrebbe aperto le porte dello showbiz.

Shakira e Lewis Hamilton fuga d'amore in Spagna?/ "Lui l'ha raggiunta di notte per incontrarla e..."

E in un’intervista rilasciata ai media, Sidney Martin non nasconde di avere alle spalle un passato segnato dal dolore in famiglia, anche per via di condizioni economiche difficili: “Avevo sei anni e mio padre se n’è andato, la nostra casa è bruciata quando avevo nove anni, e vivevamo nel nostro camper, senzatetto, aspettando la ricostruzione. Lotto con la depressione e l’ansia”. Insomma, proprio come Cloud, anche la Martin non ha un trascorso in famiglia del tutto roseo.

Angus Cloud muore per overdose? La macabra ipotesi

Cloud viene a mancare nella sua casa di famiglia, a Oakland. I motivi legati al decesso non sono ancora resi pubblici e TMZ riferisce che la Polizia di Oakland abbia prestato a una chiamata al 911 inoltrata intorno alle 11:30 del 31 luglio 2023 dalla madre di Cloud, in cui si segnalerebbe una “possibile overdose” tra le parti.

Cardi B denunciata per aggressione dopo il lancio del microfono/ Ecco cosa è successo

Una fonte insider, vicina alla famiglia, rende testimonianza che Angus Cloud nell’ultimo periodo si vedeva alle prese con dei pensieri suicidi. Pare che l’attore, nel periodo vissuto prima di morire, soffrisse per effetto della morte del padre, che avveniva una settimana prima. Poco prima di spegnersi Cloud era di rientro nella sua casa di famiglia, reduce da un soggiorno in Irlanda, dove suo padre era stato sepolto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA