Sylvester Stallone cancella il tatuaggio dedicato alla moglie/ Crisi nella coppia?

Sylvester Stallone cancella il tatuaggio con il volto della moglie: esplode il caso

Sylvester Stallone torna sotto i riflettori internazionali, e questa volta non per un nuovo impegno professionale o per un film prossimo all’uscita. A travolgerlo, in questo caso, è il gossip secondo cui il suo matrimonio con la moglie Jennifer Flavin sarebbe ormai ai titoli di coda. A suscitare i sospetti è la scelta dell’attore di cancellare il tatuaggio sul bicipite destro, ritraente il volto della donna, sostituendolo con l’immagine del suo adorato cane, come riferisce TgCom24.

Il polverone mediatico scaturito da questa scelta ha costretto l’addetta stampa di Sylvester Stallone, Michelle Bega, a correre ai ripari dichiarando: “Il signor Stallone intendeva aggiornare l’immagine del tatuaggio di sua moglie Jennifer, ma i risultati sono stati insoddisfacenti e, sfortunatamente, irrisolvibili“. Aggiungendo come l’attore ami la sua famiglia e, dunque, spegnendo il fuoco delle polemiche: “Il signor Stallone ama la sua famiglia. La famiglia Stallone sta attualmente girando insieme un reality show che presto debutterà in streaming“.

Sylvester Stallone e Jennifer Flavin, matrimonio in crisi? Tutti gli indizi social

Se l’intervento dell’addetta stampa di Sylvester Stallone ha cercato di spegnere le polemiche social, emerge un nuovo indizio che confermerebbe i rapporti gelidi tra l’attore e la moglie Jennifer Flavin. Il dettaglio non è indifferente e non è passato inosservato agli occhi attentissimi dei fan: l’ex modella ha infatti deciso di non seguire più il marito su Instagram.

Al momento non sono arrivati annunci ufficiali da parte della coppia, che starebbe dunque cercando di mantenere la presunta crisi lontana dai riflettori della cronaca di rosa. Oltre all’unfollow a Sylvester Stallone, compare un altro indizio sul profilo Instagram della Flavin: una foto, postata lo scorso 10 agosto, assieme alle tre figlie avute dall’attore, Sophia, Sistine e Scarlet. “Queste ragazze sono la mia priorità. Non importa nient’altro. Tutte e quattro per sempre” il messaggio a corredo del post, che potrebbe celare una frecciatina al marito.

