Tabaccaio Frosinone: ladro morto aveva documento falso/ Vittima albanese, non rumena

Il caso del tabaccaio di Santopadre (Frosinone), Sandro Fiorelli, 59 anni, è tornato a tenere banco a “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele. Nella mattinata odierna è emerso un vero e proprio giallo: il ladro ucciso dall’uomo con un colpo di fucile aveva con sé un falso documento, in particolare una patente di guida che riportava dati non corrispondenti a quelli della vittima.

Mamma morta a Verona dopo omicidio figlie/ Il marito: "Aveva problemi mentali"

Come ha raccontato l’inviato del programma, Edoardo Lucarelli, un primo dubbio era venuto inizialmente al capitano dei carabinieri, perché “il malvivente ucciso lunedì sera aveva una patente di guida con sé, che riportava le generalità di un 34enne di origine rumena. Sono state fatte delle verifiche approfondite da parte degli inquirenti ed è stata data sostanza, in particolare, a un’intervista che questo uomo ha concesso in Romania, spiegando che 17 anni fa gli era stato sottratto un documento mai ritrovato. Lui oggi vive in Svezia ed è vivo, mentre il deceduto è un albanese”.

Padre bambine uccise da ex moglie “era malata"/ "Le consigliarono uno psichiatra ma…"

TABACCAIO FROSINONE: FORSE OGGI L’AUTOPSIA SUL CORPO DEL LADRO

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, sul caso del tabaccaio di Frosinone è stato inoltre aggiunto che questo dettaglio è importante non solamente per risalire alle reali generalità del ladro morto, ma soprattutto per giungere ai suoi due complici, che sono ancora in fuga. A tal proposito, i militari li stanno cercando in tutto il Centro-Sud Italia, anche con mezzi scientifici e attraverso un’attività investigativa che coinvolge, di fatto, i due terzi dello Stivale.

Intanto, parallelamente, è giunto un aggiornamento sull’indagine che riguarda il tabaccaio, Sandro Fiorelli: Edoardo Lucarelli ha affermato ai microfoni di Rai Uno, in diretta televisiva, che oggi alle 13avrà luogo il conferimento d’incarico al medico legale, perché “nel pomeriggio sarà fatta probabilmente l’autopsia, che rivelerà se il racconto di Sandro Fiorelli sia credibile. Si cercherà in particolare di stabilire se abbia sparato frontalmente al ladro o se, invece, l’abbia colpito alle spalle, mentre stava fuggendo”.

Daniela Poggiali “Foto con malati? Mi scuso”/ “Detenzione ingiusta: voglio i danni”

© RIPRODUZIONE RISERVATA